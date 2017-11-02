نصر: 5 شركات أمريكية تعتزم ضخ استثمارات في الأدوية

أحمد عاشوركشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن 5 شركات أدوية أمريكية ستعقد لقاء مع وزير الصحة لبحث ضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوية في مصر خلال الفترة المقبلة.وأوضحت أن من أهم الشركات الأمريكية التي تعمل على توسيع استثماراتها فى مجالات أخرى بمصر، جنرال إليكتريك في ا

أحمد عاشور

كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن 5 شركات أدوية أمريكية ستعقد لقاء مع وزير الصحة لبحث ضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن من أهم الشركات الأمريكية التي تعمل على توسيع استثماراتها فى مجالات أخرى بمصر، جنرال إليكتريك في السكك الحديدية، ومارس في المجال الغذائي التي تصدر 70% من إنتاجها في مصر إلى الخارج.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين علي هامش منتدى التنافسية والاستثمار اليوم الخميس بحضور عدد من الشركات الأمريكية، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية توماس جولدبرجر.

وأشارت الوزيرة إلى أنها اتفقت مع الجانب الأمريكي على أن يوجه جزءا من التمويل الناتج عن اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة إلى البنية الأساسية في المناطق الاستثمارية والحرة، أو تنمية مهارات الشباب، أو ريادة الأعمال.

وقالت إنها اتفقت على توجيه جزء من التمويل إلى تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم في سوق العمل على كل المستويات، حيث طلبت من الجانب الأمريكي عمل معهد للتدريب من خلال المعونة الأمريكية.

وأضافت أنه سيتم العمل على دعم الشباب وتنمية مهاراتهم أيضا من خلال أن يكون جزء من أنشطة المسؤولية المجتمعية للشركات المستثمرة في مصر والتي ينص عليها قانون الاستثمار الجديد، هو تدريب وتأهيل الشباب.

وأوضحت أن الجانب الأمريكي دعم صندوق ريادة الأعمال بمنحة قيمتها 30 مليون دولار، مشيرة إلى أنها طالبت المستثمرين الأمريكان الكبار خلال اجتماع اليوم بدعم صغار المستثمرين عبر الاعتماد عليهم في الصناعات المكملة.