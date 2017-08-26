نصر و مميش يزوران ميناء سنغافورة الجديد

المال – خاص :

قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بزيارة الميناء الجديد الذي أنشأته هيئة موانئ سنغافورة، لاستيعاب حجم الأعمال المقامة بها، بحضور وان تشي يونج، رئيس هيئة الموانئ وكبار مسئولي الميناء بشركة “PSA”، والذي عرض عليهما أعمال التوسعات بالموانئ وحجم الاستثمارات، وكذلك خطة الشركة في العمل مع الخطوط الملاحية العالمية، وكذلك أعمال الشركة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتطرق لقاء الوزيرة والفريق، مع مسئولي موانئ سنغافورة إلى الحديث عن حجم التداولات المتوقعة للحاويات فى مصر خلال الفترة المقبلة، إذ أكد رئيس شركة موانئ سنغافورة أن السوق المصرية من الأسواق الواعدة، وتتميز بقوة استهلاكية عالية، من شأنها تعزيز الاستثمار والتجارة الوافدة.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها للاستفادة من الخبرة السنغافورية في إقامة وإدارة الموانئ، وتعزيز الاستثمارات السنغافورية فى مشروع تنمية محور قناة السويس، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز للمستثمرين والذين يمكن أن يستفيد بها المستثمرون السنغافوريون.

وقال الفريق مميش، إن اللقاء تطرق إلى آليات إدارة الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد الجديد، مشيراً إلى أن المفاوضات كانت منذ عامين مع موانئ سنغافورة وتولتها بعد ذلك الهيئة الاقتصادية بكفاءة عالية.

وأضاف أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موانئ سنغافورة العالمية لدراسة إدارة وتشغيل وتسويق محطة حاويات جديدة بمنطقة شرق بورسعيد، في نوفمبر 2015 لكونها من أكبر الشركات الرائدة في تشغيل الموانئ، وثاني أكبر محطة حاويات عالمياً، وتهدف المذكرة إلى إدارة وتشغيل محطة حاويات جديدة بشرق بورسعيد، بحيث تقدم الشركة المساعدة الفنية فى مجال تطوير وتسويق المحطة، ومراجعة معايير تصميمها، والساحة الخلفية من الناحية التشغيلية، وفقا للمعايير العالمية.

وعقب ذلك، زارت الوزيرة والفريق شركة هاي فلكس إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال تحلية المياه، و استمعا من مسئولي الشركة إلى شرح تفصيلي عن مجمعات الشركة وأنشطة أعمالها وآليات العمل في هذا المجال، واتفقا الجانبان على استكمال المفاوضات لعمل الشركة بمنطقة العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية وإنشاء مشروع خاص بتحلية مياه البحر بسعة 100 ألف متر مكعب.

واختتمت الزيارة إلى سنغافورة بحضور حفل عشاء في مقر إقامة السفير محمد أبو الخير سفير مصر لدى سنغافورة بمصاحبة أعضاء الوفد المصري المصاحب والذي ضم رجال أعمال مصريين قاموا بمقابلة شركات سنغافورية عاملة في مجالات عديدة لتفعيل الشراكات الثنائية بين البلدين.