نصر ومميش يبحثان مع حكومة سنغافورة زيادة الاستثمارات

أحمد عاشوروصلت صباح اليوم الثلاثاء، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، ويرافقها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى العاصمة الفيتنامية "هانوي"، في جولة ترويجية لدولتي فيتنام وسنغافورة، في الفترة من 22 إلى 26 أغسطس الجاري، يلتقيا خلالها



أحمد عاشور

وصلت صباح اليوم الثلاثاء، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، ويرافقها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى العاصمة الفيتنامية “هانوي”، في جولة ترويجية لدولتي فيتنام وسنغافورة، في الفترة من 22 إلى 26 أغسطس الجاري، يلتقيا خلالها كبار المسئولين والمستثمرين في كلا البلدين.

وتبدأ الزيارة من دولة فيتنام، والتي تلتقي فيها نصر والفريق مميش، عدد من الشركات العاملة في مجالات المنسوجات والاتصالات وتجارة التجزئة، وكذلك زيارة للمنطقة الاقتصادية “الفيتنامية – السنغافورية” للتعرف على الاستثمارات والصناعات التي تقوم عليها المنطقة.

كما يلتقيان برئيس الوزراء الفيتنامي، عصر اليوم الثلاثاء، في مقر رئاسة الوزراء الفيتنامية، للتعرف على أوجه مجالات التعاون الثنائي بين الدولتين، وعرض الفرص الاستثمارية خاصة بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.

ووصل وفد مصري رفيع المستوى من وزارات التعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار، والنقل، والثقافة، وهيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قبل يومين لبحث سبل التعاون مع الجانب الفيتنامي في عدة قطاعات منها النقل البحري، والتعليم، والثقافة، وكذلك الصحة والصناعات الدوائية والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك صناعة السفن والاستزراع السمكي.

وقام الوفد المصري بحضور الاجتماعات المشتركة التحضيرية لتوقيع 7 مذكرات تفاهم والاتفاق على 2 برامج تنفيذية، يتعاون فيها مصر وفيتنام في مجالات عدة، يأتي على رأسها فتح وزيادة الفرص الاستثمارية من خلال تشجيع الاستثمارات الفيتنامية.

وتبدأ زيارة الوفد المصري، برئاسة الدكتور سحر نصر والفريق مهاب مميش إلى سنغافورة، يوم الخميس المقبل، والتي تأتي تلبية للدعوة لهما للتعرف على التجربة الاقتصادية الرائدة لدولة سنغافورة ومقابلة الشركات السنغافورية المهتمة بالاستثمار في مصر لمناقشة مناخ الأعمال والاستثمار في مصر.

ومن المنتظر أن تجري الوزيرة والفريق مميش خلال الزيارة الرسمية، مباحثات مع عدد من كبار المسئولين السنغافوريين، بالإضافة إلى ترتيب لقاءات مع عدد من رؤساء الشركات الكبرى السنغافورية، بهدف الجذب والترويج للاستثمار في مصر، وترتيب زيارات ميدانية لمناطق استثمارية واقتصادية.