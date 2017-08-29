نصر ومميش: مصر مهتمة بالمستثمرين من سنغافورة

المال – خاص: أجرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حوارا مع صحيفة ستريتس تايمز، السنغافورية خلال زيارتهما إلى سنغافورة، الأسبوع الماضى، ونشرت الصحيفة الحوار فى عددها اليوم. قالت سحر نصر،



المال – خاص:



أجرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حوارا مع صحيفة ستريتس تايمز، السنغافورية خلال زيارتهما إلى سنغافورة، الأسبوع الماضى، ونشرت الصحيفة الحوار فى عددها اليوم.

قالت سحر نصر، إن مصر حريصة على العمل مع سنغافورة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضافت أن مصر تتطلع إلى جذب المزيد من المستثمرين السنغافوريين، وخاصة بقطاعات التنمية والخدمات، موضحة أن لدي مصر وسنغافورة الكثير من القواسم المشتركة، والقيادة السياسية فى البلدين لديهم هدف مشترك، هو تعزيز الرخاء، والرغبة في تحسين مستوي معيشة الشعبين، وتوفير فرص العمل، وزيادة النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن لدى سنغافورة خبرة كبيرة فى التنمية، وتطوير المناطق الاقتصادية، وهو ما نمضي فيه فى مصر.

وأشارت إلى أن تكلفة ممارسة الأعمال منخفضة نسبيا في مصر، نظرا لوجود عدد كبير من الشباب القادر على العمل، موضحة أن مصر وسنغافورة يكملان بعضهما.

وقال الفريق مهاب مميش، إن الموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد السكان عامل جذب قوي للمستثمرين السنغافوريين، مشيرا إلى أنه يمكنهم أيضا استخدام المنطقة كنقطة انطلاق لقارة أفريقيا.

وقالت الصحيفة السنغافورية، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومعهد التدريب الفنى السنغافورى، وقعا مذكرة تفاهم لإنشاء مركز تدريب فنى للعمالة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الأعمال السنغافوري، واتحاد الغرف التجارية المصرية.

