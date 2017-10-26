نصر ومدبولي يفتتحان مؤتمر التطوير العقاري الثاني الأحد

تحت عنوان "نحو إستراتيجية طموحة لتصدير العقار"المال – خاص تفتتح كلا من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، مؤتمر التطوير العقاري الثاني "Real Estate Debate " الأحد المقبل 29 أكتوبر, الذي ينعقد هذا العام تحت

تحت عنوان “نحو إستراتيجية طموحة لتصدير العقار”





المال – خاص

تفتتح كلا من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، مؤتمر التطوير العقاري الثاني “Real Estate Debate ” الأحد المقبل 29 أكتوبر, الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان “نحو إستراتيجية طموحة لتصدير العقار” للاستفادة من الفرص الهائلة في هذا المجال الذي يقدر حجم سوقه عالمياً بنحو 250 مليار دولار.

ويشارك في المؤتمر نحو 600 رجل أعمال ومسؤولين رسميين لمناقشة وضع السوق المصرية، مقارنة مع الدول المنافسة على المستوى العالمي، وأهم نقاط القوة التي يتمتع بها، والفرص الهائلة المتاحة أمام المطورين والمستثمرين المصريين، من خلال اقتحام حركة تجارة العقار الدولية.

ويتناول على مدار 4 جلسات سبل ترويج العقار المصري، وكيفية الوصول للشرائح المستهدف البيع لها، ومدى الاستفادة الهائلة التي تعود على مجال التشييد والبناء والقطاع السياحي وغيره، والاقتصاد ككل من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية طموحة لتنشيط خطط التسويق الخارجي للمطورين العقاريين.

ومن المقرر أن يشارك في جلسات المؤتمر عدد واسع من الخبراءالمعنيين بهذا الملف بكل عناصره العقارية والتمويلية والاستثمارية والترويجية والقانونية, منهم أيمن سامي مدير مكتب مصر لمؤسسة جونز لانج لاسال JLL.، ومعتز محمود رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب, والمهندش هشام شكري رئيس مجموعة رؤية العقارية, والدكتور هاني سري الدين، رئيس ومؤسس مكتب سري الدين وشركاه, والمهندس هاني توفيق رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة يونيون كابيتال, والدكتور ياسر إسماعيل حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني مصر, ومحسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية.

كما يشارك حسن حسين رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري وفتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجميعة رجال الأعمال ورئيس الجميعة المصرية اللبنانية وطارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية وسراج الدين سعد الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحي, ومحمد عبدالله رئيس شركة كولدويل بانكرميدل ايست, والمهندس خالدعباس مساعد وزير الاسكان, والمهندس امجد حسنين الرئيس التنفيذي للمشروعات بشركة كابيتال جروب.

ويتضمن المتحدثون كذلك المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية, وهاشم السيد الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير, والمهندس محمد اسماعيل أمين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب, واحمد امام المدير التنفيذي ببنك أبوظبي الوطني مصر.