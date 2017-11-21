نصر وعبد الغفار يوقعان بروتوكول تعاون لتفعيل فكرتك شركتك

المال ـ خاص: وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بروتوكول تعاون لتفعيل مبادرة "فكرتك شركتك" بين طلاب الجامعات المصرية. ونص البروتوكول على إعداد برنامج لدعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات بما في ذلك تكنولوجيا

المال ـ خاص:

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بروتوكول تعاون لتفعيل مبادرة “فكرتك شركتك” بين طلاب الجامعات المصرية.

ونص البروتوكول على إعداد برنامج لدعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، وخلق آثار اجتماعية وبيئية تخدم أهداف التنمية المستدامة، بما يحقق عائد استثماري من خلال الشراكة مع المؤسسات التمويلية الدولية، وقيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتواصل مع أصحاب المشاريع والجهات الحكومية التي توفر الاستشارات والموارد المتنوعة والخدمات للشركات الناشئة، وتقديم دورات تدريبية وندوات وورش العمل في مختلف المجالات، على أن تقوم وزارة التعليم العالي بالعمل على الترويج لمبادرة فكرتك شركتك لدى طلاب مرحلة التعليم العالى، وتعريفهم بمميزاتها؛ لحثهم على المشاركة في المبادرة، والاستفادة منها لتنمية مهاراتهم.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن كل طرف، تكون مهمتها الإشراف العام على الأنشطة المشتركة، ووضع خطة عمل وتقديم المقترحات اللازمة؛ لتنفيذ أهداف البروتوكول.

وذكرت الوزيرة، أن مبادرة فكرتك شركتك تقوم بدعم الشباب وتدخل معهم كشريك، مشيرة إلى أن الشباب لن ينجحوا فى ريادة الاعمال دون التكامل والتنسيق بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتعليم العالى.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه المبادرة هى شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مشيرة إلى أن دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولى اتاحة للشركات الناشئة مناخ مناسب للاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب، وخلق مناخ لتنفيذ افكارهم من خلال دعمهم فنيا وماليا بنسبة قد تصل إلى 100 %.

وأكدت الوزيرة، أن منذ الاعلان عن مبادرة فكرتك شركتك وهناك الكثير من مؤسسات التمويل الدولية حريصة على دعم المبادرة من خلال المنح، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستقوم بالدعم الفنى لطلاب الجامعات.

وأضافت الوزيرة، أن البروتوكول الموقع يأتي فى إطار تحقيق التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة؛ لدعم خطة الاقتصاد الوطني، وتوفير آلية للترويج للمبادرات القومية الداعمة للاقتصاد.

وأوضح الدكتور خالد عبد الففار، وزير التعليم العالى، أن الدولة تتجه إلى ريادة الاعمال ومن هنا جاءت مبادرة فكرتك شركتك للمساهمة فى تأهيل الطالب لسوق العمل، مشيرا إلى أن التعاون بين الوزارتين سيساهم فى خلق فرص عمل جديد للشباب وتأهيل لسوق العمل وفتح طريق لهم للاستثمار فى ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر وزير التعليم العالى، أن عدد من الدول الاوروبية نجحت من خلال ريادة الاعمال، مقدما شكره للوزيرة على مبادرة فكرتك شركتك ودعمها لطلاب الجامعات المصرية.

وأكد الوزير على أهمية تشجيع فكر ريادة الأعمال وتأهيل الشباب على خلق فرص عمل لأنفسهم، مشيرًا إلى أهمية إدارج فكر ريادة الأعمال ضمن المناهج الدراسية بالجامعات، حتى يستطيع الطلاب الإلمام بالمعلومات الضرورية حول دراسات الجدوى واحتياجات سوق العمل، معربًا عن ثقته في خروج شركات كثيرة لسوق العمل من خلال هذه المبادرة، بما يسهم في تحقيق خطط التنمية للدولة.