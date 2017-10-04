نصر وعبدالعاطى يبحثان مع التنمية الأفريقى توقيع الشريحة الثالثة للقرض

حضور ممثلين عن المالية والكهرباء والتخطيط

نصر تدعو البنك للمشاركة فى مؤتمر “أفريقيا 2017” بشرم الشيخ

خالد شريف: الحكومة المصرية نجحت فى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وملتزمون بدعمها

العزيزى:بعثة من البنك تزور مصر الفترة المقبلة لإنشاء منصه إقليمية لدعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال

ليلى المقدم:البنك ملتزم بالشريحة الثالثة لدعم البرنامج الاقتصادى وتمويل مشروع أبورواش للصرف الصحى



أحمد عاشور

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، وفدا رفيع المستوى من بنك التنمية الأفريقى، برئاسة خالد شريف، نائب رئيس بنك للتنمية الاقليمية، وبحضور احمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي عفيفي، معاون الوزيرة، وممثلين عن وزارتى الكهرباء والتخطيط، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وحضر الاجتماع من بعثة بنك التنمية الافريقى، كل من محمد العزيزي، المدير الاقليمى للبنك في شمال افريقيا، وليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك فى مصر، والدكتور سعد زغلول، المدير التنفيذى لمصر فى البنك.

وبحث الاجتماع، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الحالى، من التمويل المقدم من البنك لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى وتنفيذ خطط التنمية، والبالغة قيمته 1.5 مليون دولار، والتى حصلت منه مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار.

وناقش الاجتماع، التمويل المقترح من البنك لمشروع محطة معالجة مياه الصرف بمنطقة أبو رواش بالجيزة بنحو 150 مليون دولار من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

واستعرضت الوزيرة، الاجراءات التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، وابرزها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى سوق المال والشركات.

وأكدت الوزيرة على ضرورة الاسراع في اجراءات سحب الشريحة الثالثة من تمويل بنك التنمية الافريقى، مشيدة بالتعاون من جانبه في دعم البرنامج الاقتصادي، مشيرة إلى أن أولويات الحكومة الحالية هي توفير مستوي معيشة افضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الاكثر احتياجا، اضافة إلي مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.

ودعت الوزيرة، نائب رئيس بنك التنمية الافريقي، إلى المشاركة فى مؤتمر “الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. أفريقيا 2017” والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.

وتحدث وزير الرى، عن استراتيجية الوزارة فى مشروعات الرى والمياه والمشروعات المقترح أن يساهم البنك فى تمويلها بمصر، مشيرا إلي وجود عدد من المشروعات ذات الأولوية لدى وزارته في مجال استصلاح الأراضى توفر 200 الف فرصة عمل وكذلك عدد من المشروعات الإقليمية التدريبية التي تقرب بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.

وأشار أحمد كجوك، إلى الاجراءات التى اتخذتها وزارة المالية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الاصلاح الاقتصادى، كما تحدث ممثلو وزارتى الكهرباء والتخطيط، عن الاجراءات التى اتخذتها كل وزارة ضمن البرنامج، فى اطار تطوير قطاع الكهرباء، وخطة التنمية المستدامة.

وأعربت بعثة بنك التنمية الافريقى، عن تفاؤلها بالاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن مصر فى وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.

وقال خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الافريقى، إن مصر من الدول المحورية فى البنك، وشريك مهم للدول الافريقية الاعضاء بالبنك، مشيرا إلى أن مصرفه ركز على خمسة اهداف استراتيجية وهى انارة افريقيا والغذاء والتصنيع والتكامل وتحسين حياة الشعوب وذلك فى اطار استراتيجيته للعشر سنوات المقبلة من 2013-2022.

وأوضح أن الحكومة المصرية نجحت فى تحقيق الاصلاحات الاقتصادية وتمكنت من اصدار العديد من القوانين الجديدة المهمة مثل قانون الاستثمار، مؤكدا أنه ملتزم بدعم الاصلاحات التى تتخذها من خلال الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة، مشيرا إلى أهمية مؤتمر افريقيا 2017 فى تحقيق التكامل الافريقى.

وقال محمد العزيزى، المدير الإقليمى لبنك التنمية فى شمال افريقيا، إنه يقوم بانشاء منصه لدعم الشركات الصغيرة ورواد الاعمال تعتمد على نهج متكامل لتوفير التمويل المالى والدعم الفنى لاصحاب المشاريع خاصة من الشباب، مشيرا إلى أن هناك بعثة ستزور مصر لتنفيذ هذه المنصة خلال الفترة المقبلة.

وقالت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الافريقى، إن مصر واحدة من الدول المؤسسة للبنك وتعتبر ثانى اكبر مساهم فيه، مشيرة إلى ان استراتيجية التعاون المشترك للبنك مع مصر حتى 2019 تركز على محورين اساسيين هما دعم البنية التحتية وتعزيز الحوكمة، موضحة أن محفظته فى مصر تتكون من ٢٩ مشروعا بقيمة ٢.٣٤ مليار دولار، وتتوزع على عدة قطاعات اساسية وهى الطاقة ودعم برنامج الحكومة والرى والزراعة والضمان الاجتماعى، كما يعمل على دعم تمويل المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال فى اطار الاهداف الاستراتيجية الخمسة له لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب.

واكدت “المقدم” أن البنك ملتزم بدعم مصر بالشريحة الثالثة والاخيرة لدعم برنامج الاصلاح وتمويل مشروع ابورواش لمعالجة الصرف الصحى.

وفى نهاية الاجتماع، تقدمت الدكتورة سحر نصر، بالشكر والتقدير لليلى المقدم، على جهودها المخلصة التي بذلتها فى التعاون مع مصر، خلال فترة توليها الممثل المقيم لبنك التنمية الافريقى فى مصر، والتى تنتهى منتصف أكتوبر الحالى، وفى هذا الإطار، توجهت المقدم، بالشكر للوزيرة، وقالت:”اود أن أشكر الدكتورة سحر نصر على تعاونها الكبير مع بنك التنمية الافريقى خلال الفترة الماضية، وكذلك لكل الوزراء والمسؤولين الذين تعاملت معهم خلال هذه الفترة والتى ساعدت على تقوية العلاقات بين مصر والبنك، وهذا شكر ووداع فى نفس الوقت حيث اننى سأغادر مصر فى منتصف اكتوبر الحالى لتولى منصب الممثل المقيم للبنك فى المغرب”.​