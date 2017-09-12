نصر : ملتزمون بمساعدة الشركات الصغيرة و المتوسطة لدفع الاقتصاد

هاجر عمران قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة تمضى إلى الأمام فى تحسين مناخ الاستثمار و تم مؤخرا إقرار قانون الاستثمار بهدف زيادة المساهمة فى الاقتصاد وتحقيق النمو الشامل و المستدام.وشددت خلال كلمتها بالغرفة الأمريكية للتجارة مساء اليوم الثلاثاء على أهمية ا

هاجر عمران

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة تمضى إلى الأمام فى تحسين مناخ الاستثمار و تم مؤخرا إقرار قانون الاستثمار بهدف زيادة المساهمة فى الاقتصاد وتحقيق النمو الشامل و المستدام.

وشددت خلال كلمتها بالغرفة الأمريكية للتجارة مساء اليوم الثلاثاء على أهمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى دفع الاقتصاد

وتابعت : أفخر بالمبادرة التى تم طرحها تحت عنوان “شركتك فكرتك ” لما لها من أهمية فى دعم ريادة الأعمال.

وأعلنت وزارة الاستثمار صباح اليوم فى مؤتمر صحفى عن مبادرة “فكرتك شركتك”، وهي مبادرة مبتكرة لتشجيع المشروعات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، و يعتبر برنامج “فكرتك شركتك” أول إطلاقة لبرنامج مصرى لريادة الأعمال بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة، وهو برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.

** جهود دعم الاستثمار



وأضافت سحر نصر خلال كلمتها أيضا “نحن نتفهم أن البيروقراطية واجهت الشركات العاملة فى السوق المحلى لوقت طويل كما أننا الآن نقدر قيمة الوقت بشكل جيد ونعمل على تقليص الإجراءات باعتبارها عامل أساسى لاستعادة المستثمرين مرة أخرى إلى السوق”.



ولفتت إلى ضرورة مساعدة الشركات الصغيرة على النفاذ إلى السوق بشكل عام و ليس فقط النفاذ إلى التمويل خاصة فى المحافظات المختلفة و المشروعات القومية التى تنفذها الدولة كما أن الوزارة ملتزمة بتقديم الخدمات للشركات نظرا لأهميتها فى المساهمة بالاقتصاد .



وقالت : نحن نؤمن أن الطريق الأفضل لتحسين مناخ الاستثمار هو حل مشكلات الشركات القائمة بالفعل و مصر الآن لديها قانون مهم وجيد يحل مشكلات التشغيل والترخيص.



وشددت على انفتاح الوزارة على الآراء المختلفة منذ المراحل الأولى لوضع بنود القانون وحتى أثناء مناقشته فى البرلمان إلى جانب الاستماع إلى المشكلات المختلفة وحلها بالتعاون مع مؤسسات التمويل الأجنبية .



وأشارت إلى تنوع مبادرات القطاع المصرفى و وزارة الاستثمار خاصة الرامية إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تحقيق الشمول المالى.

** الكوميسا والجهود الاستثمارية

فى إطار متصل ، قالت نصر في كلمتها “أنا اأرحب بكم لحضور مؤتمر الكوميسا فى 8 ديسمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى كما أن العلاقات مع إفريقيا تتحسن إلى أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التكامل”.



واضافت أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية هى علاقات استراتيجية خاصة على المستوى الحكومى ودعم الاقتصاد لتوفير وظائف .



ولفتت إلى أن الفترة الماضية شهدت التوقيع على اتفاقيات عديدة للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة فى قطاعات الغزل و النسيج و الطاقة وتصنيع الأدوية مشيرة إلى أن الزيارة الأخيرة للصين أكدت أهمية المنطقة للمستثمرين الصينين لأنهم يرون أنها المنطقة الأهم فى مصر .



وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع تشي بينج، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، مذكرة تفاهم بين الوزارة والبنك، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تمويل المشروعات القومية والتنموية بين الوزارة والبنك الصيني.

** زيارة الرئيس

من جهته قال طارق توفيق رئيس الغرفة الامريكية للتجارة في كلمته اليوم إن ن الفترة المقبلة ستشهد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة .

وتابع : يفصلنا يومين فقط على الزيارة المرتقبة كما أن العاصمة الأمريكية ستشهد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد و البنك الدوليين خلال الشهر المقبل ومناقشة إجراءات الإصلاح التى تقوم بها الحكومة المصرية .

وأكد التنسيق مع المقر الأم للغرفة الأمريكية لتنظيم لقاءات مهمة على هامش زيارة الرئيس وخاصة فى 18 من سبتمبر الجارى ، تشمل لقاءات مع الرؤساء التنفيذين للشركات المهمة فى الولايات المتحدة الأمريكية مشددا على ضرورة الاجتماعات المذكورة فى إنعاش العلاقات البينية .

ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعتبر فرصة للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات بالسوق المحلية مشيرا إلى ان تدفقات الاستثمارات الأمريكية إلى السوق بلغت نحو 3 مليارات دولار كما أن الشركات العاملة فى مصر تقدر بنحو 111 شركة أمريكية معظمها لديه مكاتب ممثلة فى السوق .



و قال البنك المركزي المصري اليوم إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 7.9 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 من 6.9 مليار دولار وهو ما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية 14.5% إلا أن الرقم لايزال أقل من المستهدف سابقا بقيمة 10 مليارات دولار.