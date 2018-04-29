نصر: مفاوضات مع البنك الدولي للحصول على مليار دولار لإعمار سيناء

مدحت إسماعيل ودعاء محمود:قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن وزارتها تفاوض البنك الدولي في الوقت الحالي علي الحصول علي مليار دولار، لإيجاد تمويل كاف لإعمار سيناء.وأضافت خلال كلمتها في موتمر بورتفوليو إيجيبت 2018، الذي تنظمه "المال جي تي إم"، أن تنمية سيناء من أهم مستهدفات ا

مدحت إسماعيل ودعاء محمود:

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن وزارتها تفاوض البنك الدولي في الوقت الحالي علي الحصول علي مليار دولار، لإيجاد تمويل كاف لإعمار سيناء.

وأضافت خلال كلمتها في موتمر بورتفوليو إيجيبت 2018، الذي تنظمه “المال جي تي إم”، أن تنمية سيناء من أهم مستهدفات الوزارة، إذ إنها عقدت اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي والصناديق العربية لإيجاد التمويل اللازم، مشيرة إلي أن تلك الصناديق تدعم سيناء في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن إعمار سيناء سيضم منطقة متكاملة تضم جميع القطاعات، ومنها إقامة فصول تعليمية مناسبة، وعدد من محطات تحلية المياه، إلي جانب توفير الخدمات والبنية الأساسية، مضيفة أنها ستعقد لقاء مساء اليوم، مع الحكومة المعنية بإعمار سيناء لدفع عجلة التنفيذ.