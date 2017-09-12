نصر: مصر تؤكد دورها بالقارة عبر استضافة مؤتمر أفريقيا 2017

أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة تحت رعاية رئيس الجمهورية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى:المؤتمر سيتضمن قصص نجاح للسيدات الافارقة هبه سلامة: سنعقد يوما لرواد الأعمال ونستهدف 20 مليون فرصة عمل حتى عام 2035 المال-خاصافتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهبه سلامة،

أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة تحت رعاية رئيس الجمهورية

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى:المؤتمر سيتضمن قصص نجاح للسيدات الافارقة

هبه سلامة: سنعقد يوما لرواد الأعمال ونستهدف 20 مليون فرصة عمل حتى عام 2035

المال-خاص

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وهبه سلامة، مدير الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، صباح اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017، افطار عمل للتعريف بمؤتمر “الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..افريقيا 2017” والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.

وحضر حفل الافطار، عدد من سفراء الدول الافريقية والاوروبية والاسيوية لدى القاهرة، وممثلين عن شركاء مصر فى التنمية.

وأكدت الوزيرة، أن القيادة السياسية المصرية حريصة على تحقيق تعاون فعال بين الدول الأفريقية وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابا على حياة الشعوب الأفريقية وهذا من خلال التعاون في جذب الاستثمار، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يأتى استكمالا للنجاح الكبير الذي حققه منتدى أفريقيا 2016 بشرم الشيخ العام الماضى والذى عقد تحت رعاية الرئيس وبحضوره، وشارك فيه 1400 مشارك و6 رؤساء دول وتم خلاله عقد أكثر من 300 اجتماع بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الوزيرة، أن المؤتمر سيكون فرصة للقاء صانعي السياسات والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من أفريقيا وكل دول العالم لتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، حيث تمثل مصر مصر بوابة استثمارية للقارة الافريقية، وسيساهم المؤتمر في دعم والترويج الاستثمار بين العالم وأفريقيا من خلال مصر.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تؤكد على دورها الأفريقي من خلال استضافة مؤتمر “افريقيا 2017” والذى يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيساهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين من فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وعمل مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات، وهدا من شأنه ان يرفع مستوى معيشة مواطني القارة ويحسن من دخولهم، ويقضى على مشكلات الفقر والهجرة بحثا عن فرص العمل.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المؤتمر سيتضمن عقد جلسات للمشروعات القومية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، اضافة إلى تنظيم منتدى رواد الأعمال والشركات سريعة النمو في القارة الافريقية، وجلسات استماع لرواد الأعمال، ولمناقشة التحديات المشتركة التي تواجهها الشركات الناشئة بما في ذلك التمويل وفتح أسواق جديدة ومهارات القيادة وتقديم الأفكار للمستثمرين، كما سيتيح المؤتمر الفرصة لاقامة شراكات بين رواد الأعمال والشركات ومؤسسات التمويل المشاركة.

وذكرت الوزيرة، أن المؤتمر يشمل ايضا العديد من الجلسات العامة لمناقشة مختلف المواضيع الحيوية بما في ذلك المناطق الاقتصادية الخاصة والمدن والتنمية الحضرية، والطاقة الجديدة ومستقبل توليد الطاقة وتوزيعها، والاستثمار طويل المدي، واصلاحات بيئة الأعمال، والتجارة والاستثمار عبر الحدود خاصة بين الدول الأفريقية، والفرص الاستثمارية المتاحة في القارة، وقصص نجاح السيدات الأفارقة في مجال الأعمال التجارية والاستثمار، وسیتم تغطیة العدید من القطاعات ذات الأھمیة الاستراتیجیة والموضوعات الشاملة، بما في ذلك الزراعة والبنیة التحتیة والطاقة، ومجتمع بدء العمل الداعم للتکنولوجیا، وما إلی ذلك.

وأوضحت الوزيرة، أنه لا يمكن تحقيق اى تنمية مستدامة بدون القطاع الخاص، مؤكدة على أهمية دعم رواد الأعمال ومشروعات الشباب.

من جانبها، قالت هبة سلامة، مدير الوكالة الأقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا:”إن منتدى افريقيا 2017 لبحث اهمية الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة فى مصر والقارة الافريقية، فهذا المنتدى السابع الذي يعقد للقارة الافريقية وشركائها والرابع الذى يعقد فى مصر”، موضحة أن المنتدى يعقد من اجل بحث الفرص الاستثمارية فى القارة الافريقية، فقد زاد الاستثمار الاجنبى المباشر فى القارة الافريقي ليصل الى 21% فى الصناعة، و75 % فى قطاع الخدمات، ونحن نجتمع من اجل معرفة الفرص المتاحة فى قارتنا.

وذكرت “سلامة” أنه تمت دعوة 120 متحدثا من الوزراء والشركات الكبري ورواد الاعمال فى كل المجالات حول العالم للمشاركة فى المنتدى، وسوف يعقد على هامش المنتدى يوم لرواد الاعمال، حيث نعمل على استهداف 20 مليون فرصة عمل حتى عام 2035 ، وسوف يجمع هذا اليوم صانعى قرار، وعلى هامش المنتدى سوف يتم عقد ورش عمل ونود منكم المشاركة فهذا المنتدى وتعاونكم معنا من اجل انجاحه”.

وأشارت إلى أنه سوف يعقد فى الاسابيع المقبلة مؤتمرا صحفيا للاعلان عن التفاصيل الكاملة للمنتدى والمشاركة فيه، ودعت السفراء الافارقة إلى الحضور والمشاركة فى المؤتمر، وتشجيع الاستثمار بين دول القارة الافريقية، مؤكدة أن منظمة الكوميسا تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.