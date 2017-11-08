نصر: قانون الاستثمار يضمن المساواة في الفرص الاستثمارية

أحمد عاشور شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء ، فى جلسة حول كيفية تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وذلك على هامش منتدى شباب العالم والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ . وشا

أحمد عاشور

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء ، فى جلسة حول كيفية تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وذلك على هامش منتدى شباب العالم والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ

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وشاركت فى الجلسة عدد من المتحدثات من جنسيات مختلفة وهن الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة رانيا المشاط، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولى، وبليرتا اليكو، نائب المدير الاقليمى للدول العربية لهيئة الامم المتحدة للمرأة، وليتى شيوارا، مثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدى اثيوبيا والاتحاد الإفريقي، ولينا خليفة، أول امرأة في الشرق الأوسط مدربة فنون قتالية نسائية ودفاع عن النفس من الأردن، وسعدية معروف، من اندونيسيا، واندريا اخاتون، من الهند والتى تعرضت لتجربة الاتجار فى البشر، وهاجر ابراهيم، من خريجات البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.

وأجرت الوزيرة، مداخلة خلال الجلسة، أكدت فيها أن في مصر يدرك الجميع أهمية المرأة فهي تحظى بأعلى دعم سياسي من السيد الرئيس، الذي أعلن 2017 عاما للمرأة، من أجل العمل على تمكينها.

وأشارت إلى أن قانون الاستثمار الجديد نص على مادة خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الفرص الاستثمارية، كما أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل إحدى الركائز الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأوضحت أن هناك تعاون بين الوزارة والمجلس القومى للمرأة لدعم عدد من المشروعات الخاص بها.

وأكدت الوزيرة، أن المرأة هي العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة في إفريقيا ومصر، وتمثل أكثر من 50% من سكان إفريقيا و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورا كبيرا في تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، فهي نصف المجتمع.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها حماية المرأة، حيث وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال في ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يساهم في دعم الاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية، موضحة أن نسبة المرأة في التمويل متناهي الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة في كافة التمويلات والمنح.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة هامة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، وإنشاء مكتب لتسهيل الأعمال للمرأة وسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول في مركز خدمة المستثمرين، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الاقتراحات والمشكلات من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل اجراءات تأسيس الشركات.

ودعت الوزيرة، السيدات المشاركات فى الجلسة إلى الاستثمار في مصر، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية في مختلف المحافظات، إضافة إلى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن استمرار الحكومة في دعم دور وتمكين المرأة والحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة للوصول إلى تحقيق الشمول المالي والاقتصادي

وأوضحت أنه تم إنشاء “وحدة تكافؤ الفرص” في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للتركيز على المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة في مكان العمل