نصر: شراكة صينية لاستغلال 306 أفدنة كمنطقة حرة بالمنيا

أحمد عاشور التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أعضاء من مجلس الصناعات النسيجية برئاسة المهندس محمد قاسم، بحضور كل من منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفاضل مرزوق، رئيس المجلس التصدير للصناعات الجاهزة.وبحث الاجتماع، إمكانية مشاركة القطاع



أحمد عاشور

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أعضاء من مجلس الصناعات النسيجية برئاسة المهندس محمد قاسم، بحضور كل من منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفاضل مرزوق، رئيس المجلس التصدير للصناعات الجاهزة.

وبحث الاجتماع، إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتنمية المنطقة الحرة المتخصصة في الصناعات النسيجية على الموقع المخصص للهيئة العامة للاستثمار على مساحة 306 أفدنة بالمطاهرة بمحافظة المنيا.

وذكر رئيس مجلس الصناعات النسيجية بأنه جاري تأسيس شركة مشتركة مع إحدى الشركات الصينية الكبرى لتنفيذ المشروع فور صدور قرارا بالموافقة على إنشاء المنطقة، حيث تقوم وزارة الاستثمار بالتنسيق مع محافظ المنيا، لإنهاء كافة الاجراءات للمشروع والذى يهدف الى تحول المنيا بصفة خاصة ومصر بصفة عامة كمركز إقليمي ومحوري للصناعات النسيجية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتلبية احتياجات الصناعات في المنطقة من المواد والمنتجات النسيجية.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يعتبر خطوة أولى نحو تكرار مثل هذه التجربة في العديد من محافظات مصر، موضحة أن الوزارة سوف تدعم هذه التجربة من خلال توفير جزء من التمويل المطلوب من خلال مؤسسات التمويل الدولية، فضلا عن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الصناعات النسيجية.

وأشاد أعضاء مجلس الصناعات التصديرية، بالإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى تحسين بيئة الاستثمار، والتوسع فى انشاء مناطق حرة واستثمارية فى مختلف المحافظات، واعربوا عن نيتهم التوسع ايضا في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والشرقية.