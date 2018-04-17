نصر تكرم موظفى مركز خدمات المستثمرين

المال- خاص كرمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، 4 موظفين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كأفضل موظفين لهذا الأسبوع بناء على أدائهم وتميزهمكما كرمت فريق عمل وحدة Premier بمركز خدمات المستثمرين، كأفضل فريق عمل، تشجيعا للتعاون وإعلاء قيم روح الفريق بين ال

المال- خاص

كرمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، 4 موظفين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كأفضل موظفين لهذا الأسبوع بناء على أدائهم وتميزهم

كما كرمت فريق عمل وحدة Premier بمركز خدمات المستثمرين، كأفضل فريق عمل، تشجيعا للتعاون وإعلاء قيم روح الفريق بين الزملاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة سيادته لمركز خدمات المستثمرين باختيار أفضل موظف كل أسبوع.

واختير كل من أيات حامد الهباق، بإدارة التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي بقطاع المكتب الفني، أفضل موظفة لهذا الأسبوع عن الهيئة العامة للاستثمار، لجهودها في حصول الهيئة على جائزة أفضل جهة في ملتقى الاستثمار السنوي بدىبى، ومحمد عربي محمد، بإدارة خدمة العملاء، أفضل موظف لهذا الأسبوع عن المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين، وفايزة ماكن حنا الله، أفضل موظفة لهذا الأسبوع عن الجهات الخارجية بالمركز (ضرائب الاستثمار)، والسيد/ محمد أحمد طه، بمركز خدمات المستثمرين بأسيوط، أفضل موظف عن مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات.

كما اختير فريق عمل وحدة Premier أفضل فريق عمل بمركز خدمات المستثمرين، لأدائهم المتميز في حل مشاكل المستثمرين، وتم تكريم العاملين بالفريق، وهم نورهان عيد عبيد، ومهند أحمد حسام الدين، والسيد محمد جاب الله محمد، ومروان مدحت محمد، وأحمد محمد إسماعيل، وأحمد مصطفى عبد الحميد.

وقامت الدكتورة سحر نصر بتسليمهم شهادة تميز وسط احتفال بحضور علا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين، وزملائهم العاملين في المركز، وقدمت الوزيرة الشكر والتقدير لهم على كافة مجهوداتهم وأدائهم المتميز خلال الفترة الماضية في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين.