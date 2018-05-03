نصر تكرم الموظفين المميزين في هيئة الاستثمار

المال- خاص كرمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، 4 موظفين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كأفضل موظفين لهذا الأسبوع بناء على أدائهم وتميزهم. كما كرمت فريق عمل وحدة الحوكمة، كأفضل فريق عمل، تشجيعا للتعاون وإعلاء قيم روح الفريق بين الزملاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات

المال- خاص

كرمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، 4 موظفين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كأفضل موظفين لهذا الأسبوع بناء على أدائهم وتميزهم.

كما كرمت فريق عمل وحدة الحوكمة، كأفضل فريق عمل، تشجيعا للتعاون وإعلاء قيم روح الفريق بين الزملاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمركز خدمات المستثمرين باختيار أفضل موظف كل أسبوع.

واختير كل من وائل سمير بخيت، باحث أول بمركز خدمات المستثمرين، أفضل موظف لهذا الأسبوع عن المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين، واعبد الحكيم عامر إبراهيم، أفضل موظف لهذا الأسبوع عن الجهات الخارجية بالمركز (مكتب الأمن العام التابع لوزارة الداخلية)، وصباح أحمد فرج، بمركز خدمات المستثمرين فرع جمصة، أفضل موظفة لهذا الأسبوع عن فروع مركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، واحمادة حداد، بالإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال، أفضل موظف لهذا الأسبوع عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما اختير فريق عمل وحدة الحوكمة أفضل فريق عمل بالهيئة العامة للاستثمار، لأدائهم المتميز في وضع آليات الحوكمة والمتابعة ودعم اتخاذ القرار، وتم تكريم العاملين بالفريق وهم علي مؤنس عمر، وحسن عبد الحميد عبد الواحد، وأسماء أنيس عمران، ومي محمد النجار، وندى رجائي محمد، وإسراء سمير سمك، وهند هشام نديم، ورحاب عبد القادر أحمد، وولاء مجدي أحمد، وهاجر أحمد البسطاويسي.

وقامت الدكتورة سحر نصر بتسليمهم شهادة تميز وسط احتفال بحضور السيدة/ منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار/ محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي، نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين، وزملائهم العاملين في المركز.

وقدمت الوزيرة الشكر والتقدير لهم على كافة مجهوداتهم وأدائهم المتميز خلال الفترة الماضية في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين.