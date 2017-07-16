نصر تطلب كشفا بطلبات المستثمرين للحصول علي أراضي بالإسكندرية

أحمد عاشور:طلبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إعداد حصر شاملة بطلبات المستثمرين للحصول علي أراضي لإقامة توسعات بالمنطقة الحرة العامة في العامرية.جاء ذلك خلال اللقاء الذي تعقده الوزيرة حاليا علي هامش جولتها التفقدية في الإسكندرية، ويعاني مستثمرو المنطقة من ندرة في الأراضي بال

أحمد عاشور:

طلبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إعداد حصر شاملة بطلبات المستثمرين للحصول علي أراضي لإقامة توسعات بالمنطقة الحرة العامة في العامرية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تعقده الوزيرة حاليا علي هامش جولتها التفقدية في الإسكندرية، ويعاني مستثمرو المنطقة من ندرة في الأراضي بالمنطقة الحرة؛ لإجراء توسعات.

وقال سعد الريس، رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة بالعامرية إن المستثمرين حصلوا على وعود سابقة بتوفير 30 فدانا في منطقة برج العرب، ولكن لم يتم توفير تلك المساحات.

وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه سيوفر أراضي لإقامة توسعات للمنطقة الحرة بما يخدم مصالح المحافظة.