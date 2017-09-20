نصر تدعو صناديق الاستثمار الأمريكية لتوسيع نشاطها في مصر

أحمد عاشور النقيب دعات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صناديق الاستثمار الأمريكية لتعزيز نشاطها في مصر، مشيرة إلى الإعداد لمنتدي العام المقبل، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية.جاء ذلك في عشاء نظمته شركة أورباخ جريسون الأمريكية التابعة لشركة بلتو

أحمد عاشور النقيب

دعات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صناديق الاستثمار الأمريكية لتعزيز نشاطها في مصر، مشيرة إلى الإعداد لمنتدي العام المقبل، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية.

جاء ذلك في عشاء نظمته شركة أورباخ جريسون الأمريكية التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، بحضور 19 من المستثمرين وكبريات الصناديق الاستثمارية الأمريكية، والذى تبلغ حجم استثمارتهم نحو 278 مليار دولار على مستوى العالم ومنهم مصر.

وجاءت المقابلة على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى نيويورك ومشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت أمس وتستمر حتى 25 سبتمبر الجاري.

وحضر اللقاء رؤساء ومديرين صناديق وشركات “بيرنز كابيتال “، و”كونكورد الدولية للاستثمارات” و”ميلفيل” و” مون كابيتال “، و” موتيما كابيتال”، و”نايل كابيتال”، و سميث كوف كابيتال”، و” ستون فوريست كابيتال”، و” شركة تى اس دبليو لإدارة الاستثمارات”، و فان إك أسوسياتس”، و” فيكتوريا كابيتال”.

** دعوة لتوسيع الاستثمار

ودعت الوزيرة، الصناديق الاستثمارية الأمريكية إلى التوسع فى استثماراتهم في مصر.

وأكدت على أن الحكومة حريصة على تذليل اى عقبات تواجه عمل كافة المستثمرين فى مصر ومنهم المستثمرين الأمريكيين.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ونحو 240 مليون متر مربع فى محور تنمية قناة السويس للاستثمار فى كافة المجالات، وتوفير فرص استثمارية فى مجال الطاقة المتجددة.

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم التنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية والمستثمرين الأمريكان لتنظيم منتدى للاستثمار فى مصر خلال العام المقبل، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية.

** جهود تسهيل الاستثمار

وذكرت الوزيرة سحر نصر، أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار ووافق مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وكل من تعديلات قانونى الشركات وسوق المال.

وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد به كثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادى.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يخص تشجيع رواد الأعمال، أطلقت الوزارة مبادرة “فكرتك شركتك”، كما يتم العمل على دعم القطاع الخاص نظرا لدوره فى زيادة الاستثمارات فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضحت الوزيرة أنه تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الالكترونى، فى مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، واختصار زمن تأسيس الشركات

وقالت نصر: “يتم حاليا العمل على اجراءات تطوير وتوسيع المركز، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تحقيق الشمول المالى واتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة”.

وأعلنت الوزيرة عن أن الوزارة أطلقت خدمة “اسس بنفسك” عبر الموقع الالكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين.

وأشارت إلى أنه تم اطلاق مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.

** لقاءات مفيدة

من جانبه، قال ماجد شوقي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، إن تلك اللقاءات تعد أفضل الطرق للحصول على كل التفاصيل والمعلومات سواء الفنية أو المالية والاستراتيجيات المستقبلية التي يحتاجها مديري كبرى الصناديق الاستثمارية لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية فيما يخص الاستثمار في السوق المصرية.

وأوضح أن المستثمرين لديهم رغبة شديدة في معرفة الخطط والسياسيات الحكومية المستقبلية في ظل التطورات الأخيرة وبشكل خاص تطبيق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بصورة جادة، فضلا عن انتهاج سياسة دفع عجلة النمو والتشغيل عن طريق المشاريع الخاصة بالبنية التحتية بصورة تتماشى مع متطلبات السوق المصري مع الاخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي في اثار هذه الإصلاحات.

وأضاف، تأتى تلك اللقاءات في إطار سعى بلتون الدائم للترويج للاقتصاد المصري في جميع انحاء العالم سوء من خلال شركة بلتون نفسها او شركتها التابعة أورباخ جريسون الامريكية والتي لديها تواجد في 125 دولة حول العالم.

وفى نهاية اللقاء، أشادت الصناديق الاستثمارية الامريكية، بالإجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، معربين عن رغبتهم للتوسع فى استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وفى هذا الأطار، أعربت الوزيرة، عن تطلعها لأن تعمل صناديق الاستثمار الأمريكية مع الوزارة على تعزيز أنشطتها فى مصر.