نصر تتفق مع غرفة التجارة الأمريكية على الترويج لجذب الاستثمار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاسستثمار والتعاون الدولى، بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة المهندس طارق توفيق، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، برئاسة السيد/ عمر مهنا، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.

وبحث الاجتماع، اقتراحات أعضاء الغرفة ومجلس الأعمال المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأكدت الوزيرة، أن هدفها هو عمل لائحة تخدم مصر، مشيرة إلى انها تهدف للاستماع إلى مجتمع الاعمال فيما يتعلق باقتراحاتهم المتعلقة باللائحة.

وناقش الجانبان، التعاون بين الوزارة والغرفة فى الترويج للاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها لجذب الاستثمارات امام مختلف المؤسسات والمنظمات الأمريكية، مما يساهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، وزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر.

وأوضح اعضاء الغرفة، أنه خلال زيارتهم الاخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن بعثة طرق الأبواب، التقوا بمختلف المؤسسات الامريكية، وعقدوا 87 لقاء، منها 54 مع أعضاء بالكونجرس من الجمهوريين الديمقراطيين، حيث تم طرح التغيرات الجديدة في مناخ الاستثمار في مصر مع تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، والفرص الواعدة في محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرين إلى أن عدد من الشركات الأمريكية اعلنت عن رغبتها لزيادة حجم استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتوسع فى عدد من المشروعات القائمة حاليا.

وأكدت الوزيرة، أنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية على الخريطة الاستثمارية الشاملة في مختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بحيث تشمل جميع الفرص الاسثمارية، وهو ما يمكن من خلاله التعاون بين الوزارة وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، فى عرض هذه الفرص امام الجانب الأمريكى، من أجل زيادة استثماراتهم فى مصر، خاصة فى اطار الحوافز التى اتاحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين.