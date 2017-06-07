نصر تترأس أول اجتماع للجنة إعداد مسودة لائحة قانون الاستثمار

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء أول اجتماع للجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتى شكلتها الوزيرة بناء على تكليف المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وتضم اللجنة كلا من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، وأربعة يمثلون القطاعات المختلفة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وأكدت الوزيرة، أهمية انجاز مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بشكل سريع، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، مع مراعاة الاقتراحات المقدمة من مختلف الوزارات والهيئات، من أجل تيسير الاجراءات على المستثمرين.

وبحث الاجتماع، اقتراحات الوزارات المقدمة حسب تخصص كل وزارة لوضعها فى مسودة اللائحة التنفيذية، واتفقت اللجنة، على عقد اجتماعين خلال الأسبوع المقبل، لاستكمال اعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.