نصر تبحث مع وفد من بورصة لندن جذب مزيد من الاستثمارات

أحمد عاشور التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من بورصة لندن، ضم كلا من طوم أنتبرو، رئيس تطوير الأسواق الدولية، وأ.جوكول ماني، رئيس الأسواق الأولية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وآدم شويور مدير العلاقات الحكومية الدولية، بحضور السفير جون كاسن، سفير المملكة المتحدة لدى ا



أحمد عاشور

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من بورصة لندن، ضم كلا من طوم أنتبرو، رئيس تطوير الأسواق الدولية، وأ.جوكول ماني، رئيس الأسواق الأولية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وآدم شويور مدير العلاقات الحكومية الدولية، بحضور السفير جون كاسن، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، والدكتور أسامة طعيمة، مستشار أول الوزيرة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وتناول الاجتماع، سبل تعزيز التعاون بين الحكومة وبورصة لندن في تطوير سوق رأس المال، فضلا عن سبل دعم الشركات المصرية لزيادة رأس المال وتوسيع الاستثمارات في مصر.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على تحقيق الشمول المالي، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن فى مصر صدرت منذ شهور قليلة تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها.

وذكرت الوزيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديلات قانون سوق المال، التي تشمل إدخال أدوات جديدة للبورصة، وفى هذا الأطار، أعرب “انتبرو” عن تطلع بورصة لندن لتوسيع التعاون مع البورصة المصرية.

وبحث الاجتماع، تعزيز أطر التعاون بين الجانبين بهدف جذب مزيد من تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر والمستثمرين البريطانيين، إلى مصر وزيادة قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من أدوات ونظم التمويل المتنوعة.