نصر تبحث مع مميش الترويج للاستثمار في محور قناة السويس

المال ـ خاص: التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم. وبحث الجانبان، ضخ استثمارات جديدة ضمن خطة تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، عب

المال ـ خاص:

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.

وبحث الجانبان، ضخ استثمارات جديدة ضمن خطة تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، عبر تنفيذ خطة ترويجية لدعم المشروعات الاستثمارية فى المنطقة، وعرض الفرص الاستثمارية بها على المستثمرين، مع استغلال الأرصفة الخالية بالموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس، فى اقامة عدد من المشروعات تنفيذ لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، واتفقا على إزالة اى معوقات تواجه عمل المستثمرين فى محور تنمية قناة السويس، وتوفير كافة الخدمات والبنية الأساسية لهم فى المنطقة، والتى تعد من عوامل الجذب لهم.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تقوم بعدد من الإجراءات والخطوات لتحفيز الاستثمار بمنطقة قناة السويس، وذلك فى إطار الخريطة الاستثمارية الشاملة التى اقترب الانتهاء منها، مشيرة إلى أن تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس والارتقاء بالخدمات التي تُقدمها، تعد من ضمن الخطوات الفعّالة والضرورية لتحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات إلى تلك المنطقة.

وعرض الفريق مهاب مميش، خطة تطوير الموانئ الست الواقعة بمنطقة قناة السويس، والتى تشمل مينائى شرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى موانئ السخنة والعريش والطور والأدبية، مشيراً إلى أن الخطة تشمل إنشاء أرصفة جديدة وتكريك لأعماق الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس، وتحديث عمليات الشحن والتفريغ والمستودعات وتطبيق المنظومة الإلكترونية فى تلك الموانئ، لافتا إلى أن هناك عدد من الصناعات الخفيفة والغذائية والالكترونية التى يمكن أن تتم في بورسعيد ويتم وضعها ضمن الخريطة الاستثمارية.