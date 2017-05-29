نصر تبحث مع سانمار الهندية زيادة استثمارتها في مصر إلى 1.5 مليار دولار

المال ـ خاص: التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة "تي سي أي سانمار للكيماويات" في مصر، وهي شركة مصرية تابعة لمجموعة سانمار الهندية، بحضور المهندس شريف المنوفى، المدير التنفيذى للشركة. وناقش…

المال ـ خاص:

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة “تي سي أي سانمار للكيماويات” في مصر، وهي شركة مصرية تابعة لمجموعة سانمار الهندية، بحضور المهندس شريف المنوفى، المدير التنفيذى للشركة.

وناقش الجانبان، زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر خلال الفترة المقبلة، حيث أعرب مجموعة سانمار الهندية عن رغبتها فى زيادة حجم استثمارات فى مصر والتى تبلغ حاليا 1.2 مليار دولار، فى مجال إنتاج الصودا الكاوية، عبر ضخ 300 مليون دولار خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة إنتاج مادة (PVC) من 200 ألف طن مترى إلى 400 ألف طن مترى ليعد أكبر إنتاج للبي في سي في منطقة الشرق الأوسط وكذلك إنشاء مصنع جديد لإنتاج 135,000 طن متري من حبيبات كلوريد الكالسيوم، ليصل إجمالى الاستثمارات إلى 1.5 مليار دولار.

ورحبت الوزيرة، برغبة الشركة فى زيادة استثمارات فى مصر، مؤكدة أنها تضع في أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة، داعية إلى إقامة شراكات اقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تنمية التعاون.

وأشاد جايارامان، بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الهنود في مصر، فضلا عن المزايا الأساسية للإستثمار في مصر وأهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والأيدي العاملة الماهرة.

وأوضح أن شركته تعد أكبر مستثمر هندي في مجال الصناعات الكيميائية في مصر، وتصدر 50% من إنتاجها إلى الخارج، مشيرا إلى أن الشركة ملتزمة بخطط التوسع والإنتشار للمساهمة فى تغطية الطلب المحلي وكذلك زيادة قدرتها التصديرية، مع الإلتزام التام بالحفاظ على البيئة، فى ظل ما تمتع به السوق المصرية من موقع جغرافي متميز، وتحديدا فى بورسعيد، والذى مكن الشركة من اقامة مصنع له، ساهم فى زيادة صادراتها من مصر إلى الخارج.