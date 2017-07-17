نصر تبحث مع الفاو تنظيم منتدى الاستثمار الزراعي

المال ـ خاص:التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور حسين جادين، مدير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في مصر بمقر الوزارة.وبحث الجانبان، الاستعدادات لتنظيم المنظمة منتدى الاستثمار الزراعي الجديد الذي تنظمه بالتعاون مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة

المال ـ خاص:

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتور حسين جادين، مدير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في مصر بمقر الوزارة.

وبحث الجانبان، الاستعدادات لتنظيم المنظمة منتدى الاستثمار الزراعي الجديد الذي تنظمه بالتعاون مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة نهاية العام الجارى، وناقش الجانبان، سبل دعم زيادة الاستثمارات الزراعية في مصر، وسبل تطوير التعاون بين المنظمة ومصر.

ودعت الوزيرة، مدير منظمة “الفاو” إلى التركيز على دعم المشروعات ذات التاثير الأوسع لضمان الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار فى القطاع الزراعى، والاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة ومحافظة، ومراعاة المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، وعقد لقاءات مع مختلف المستثمرين فى المجال لزراعى، بهدف العمل على مواصلة الجهود المتعلقة بتقديم كل التيسيرات لهم، مع زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى المجال الزراعى، لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأعرب مدير منظمة الفاو فى مصر عن حرص المنظمة على دعم الاستثمار الزراعى فى مصر وصغار المزراعين، مما يساهم فى تحسين ظروف معيشتهم من خلال زيادة القدرة التنافسية لإنتاجهم، ومن ثم تعزيز الحالة الاقتصادية لهم.