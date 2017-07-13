نصر تبحث مع السفير الرومانى ترتيبات اجتماعات اللجنة المشتركة

المال – خاص: بحثت وزيرة التعاون الدولى والاستثمار سحر نصر، مع سفير رومانيا بالقاهرة، ميهاي شتيفان ستوبارو، سفير دولة رومانيا، بمقر الوزارة بشارع عدلي، الترتيبات النهائية لاجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.تترأس الوزيرة

المال – خاص:

بحثت وزيرة التعاون الدولى والاستثمار سحر نصر، مع سفير رومانيا بالقاهرة، ميهاي شتيفان ستوبارو، سفير دولة رومانيا، بمقر الوزارة بشارع عدلي، الترتيبات النهائية لاجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

تترأس الوزيرة الجانب المصرى فى تلك الاجتماعات، التى من المقرر عقدها بالعاصمة الرومانية بوخارست، خلال الفترة من 26 إلي 28 يوليو الجاري.

من المنتظر التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، في عدد من المجالات، أبرزها الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، والموارد المائية والري، والبترول، والغاز، والسياحة، وذلك فى ختام أعمال اللجنة المقرر فى 28 الجارى.

أكدت الوزيرة على تميز العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا، مشيرة إلى أنها تحظى بمستوى عال من التنسيق، وتتسم بتقارب وجهات النظر، لاسيما مع حرص الجانبين على الاعداد الجيد لاجتماعات اللجنة المشتركة، التى تعتبر الركيزة الأساسية التى يتم من خلالها بحث ومناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي الثنائية، فى شتى مجالاتها.

وأشارت إلى أهمية عقد منتدى استثمار مصرى – رومانى، على هامش اللجنة، وذلك لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر على الجانب الرومانى، وتعزيز التعاون في المجالات الحيوية بين الجانبين، بما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات الرومانية في مصر، خاصة في ضوء التسهيلات والضمانات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد، للمستثمرين الأجانب.

وأكد السفير الرومانى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الثنائى على المستويين الحكومى والقطاع الخاص فى البلدين، موضحا أن مصر تمثل للجانب الرومانى، بوابة أفريقيا.

