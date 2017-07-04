نصر: الموافقة على بيئة عمل أفضل يعزز العلاقات مع ديزني

المال ـ خاص: أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن موافقة منظمة العمل الدولية، إحدى وكالات الأمم المتحدة علي تنفيذ برنامج بيئة عمل أفضل فى مصر فى 30 شركة بقطاع الملابس من يوليو الجارى، وحتى ديسمبر من العام الحالى، جاء نتيجة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع المنظمة لتنفيذ البرنامج لتن

المال ـ خاص:

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن موافقة منظمة العمل الدولية، إحدى وكالات الأمم المتحدة علي تنفيذ برنامج بيئة عمل أفضل فى مصر فى 30 شركة بقطاع الملابس من يوليو الجارى، وحتى ديسمبر من العام الحالى، جاء نتيجة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع المنظمة لتنفيذ البرنامج لتنضم مصر لـ7 دول هى “بنجلاديش، وكمبوديا، وهايتى، وإندونيسيا، والأردن ونيكاراجوا، وفيتنام”، حيث يتعامل المشروع مع مليونى عامل فى 1500 مصنع، ويوجد علاقات اقتصادية مع حوالى 35 شركة من 100 شركة عالمية كبرى فى أمريكا وأوروبا واليابان مما يساهم في زيادة فرص العمل للشباب وجذب استثمارات لهذه الشركات في مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن موافقة المنظمة على برنامج بيئة عمل أفضل والذي يتم تنفيذه من خلال وزارة القوي العاملة جاء اعترافا منها بالتقدم المحرز، وثقة فى التزام الحكومة المصرية باستكمال الإجراءات والخطوات التى تهيئ الظروف المواتية لذلك، مشيرة إلى أنها ستعمل خلال لقاء الأسبوع المقبل مع المنظمة علي توسيع نطاق البرنامج في مصر.

وأشارت إلى أن تنفيذ هذا البرنامج فى مصر يفتح المجال للتباين الاقتصادي والتجاري بين منظمة العمل الدولية وعدد من الشركات العالمية مثل شركة ديزنى العالمية والشركات العاملة فى الملابس، مما يساعد على زيادة الصادرات المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأكد ديبوراه جرين فيلد، نائب المدير العام للسياسات بمنظمة العمل الدولية، دعم منظمة العمل الدولية للحكومة في تعزيز العمل اللائق فى مصر بطريقة موحدة، والمبادرات التى تم اتخاذها حتى الآن لتحقيق هذا الهدف.