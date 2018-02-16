نصر الله يدعو لموقف حازم في معركة الغاز مع إسرائيل

رويترزأكد الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أنه على الدولة اللبنانية أن تتخذ ”موقفًا حازمًا وقويًّا“ بشأن الخلافات مع إسرائيل.وحثّ نصر الله المسئولين اللبنانيين على أن يقولوا للأمريكيين ”يجب أن تقبلوا بمطالبنا حتى نرد حزب الله عن إسرائيل&

رويترز





أكد الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أنه على الدولة اللبنانية أن تتخذ ”موقفًا حازمًا وقويًّا“ بشأن الخلافات مع إسرائيل.

وحثّ نصر الله المسئولين اللبنانيين على أن يقولوا للأمريكيين ”يجب أن تقبلوا بمطالبنا حتى نرد حزب الله عن إسرائيل“.

وقال نصر الله، في إشارة إلى جماعة حزب الله: ”في معركة النفط والغاز الورقة الوحيدة (اللبنانية) هي المقاومة“.

وازداد التوتر بين الجانبين مؤخرًا على خلفية جدار حدودي تعتزم إسرائيل بناءه وقرار لبنان البدء في التنقيب عن موارد الطاقة في البحر بالقرب من المياه المتنازع عليها.