نصر: الاستقرار السياسي والاقتصادي ساهم في زيادة الاستثمارات

دعاء محمود ومدحت إسماعيل:قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد ساهم في تحفيز المستثمرين سواء الأجانب أو العرب لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية في جميع القطاعات.وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر بورتفوليو إيجيبت، الذي تنظمه شركة "

دعاء محمود ومدحت إسماعيل:

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد ساهم في تحفيز المستثمرين سواء الأجانب أو العرب لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية في جميع القطاعات.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر بورتفوليو إيجيبت، الذي تنظمه شركة “المال” جي تي إم، تحت عنوان فرص وتحديات عهد الإصلاح، أن المستثمر يعتبر مصر منطقة إقليمية يمكن التصدير من خلالها للدول المجاورة، موضحة أن الاستثمار في السوق المصرية يساعد علي اقتحام الأسواق الإفريقية والأوروبية والتي لديها اتفاقيات تجارة مع مصر.

وأشارت إلى أن المنتجات الغذائية والصناعات من أكثر القطاعات التي تشهد إقبالا من قبل المستثمرين للدخول بها، خاصة أن هذه الصناعات يمكن إنتاجها وتصديرها للدول المجاورة، لافتة إلى أن قطاعي البناء والبترول من أكبر القطاعات التي تضم استثمارات ضخمة.