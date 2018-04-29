نصر: إتاحة جميع الآليات لاستفادة الأسر من التمويل العقاري

دعاء محمود ومدحت إسماعيل:قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الشمول المالي شهد توسعا وإنجازا كبيرا خلال الفترة الماضية، خاصة في قطاع التمويل العقاري، مؤكدة أنه جار إتاحة جميع الآليات والأدوات للأسر المصرية لدعمهم واستفادة أكبر عدد منهم من هذا التمويل. وأضافت الوزيرة، خ

دعاء محمود ومدحت إسماعيل:

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الشمول المالي شهد توسعا وإنجازا كبيرا خلال الفترة الماضية، خاصة في قطاع التمويل العقاري، مؤكدة أنه جار إتاحة جميع الآليات والأدوات للأسر المصرية لدعمهم واستفادة أكبر عدد منهم من هذا التمويل.

وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة الافتتاحية في مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2018 والذي تنظمه “المال جي تي إم”، أن إتاحة هذه الآليات هدفها الاستراتيجي إجراء إصلاحات تشريعية مختلفة، مشيرة إلي أن الوزارة أعطت الأولوية في تقديم الحوافز للمشروعات الصغيرة ومدن الصعيد وسيناء، والتي تزيد فيها نسب البطالة إضافة إلي دعم المرأة بنسبة 80 %، خاصة المرأة المعيلة.