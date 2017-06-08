نصر: أنا منحازة للمستثمر.. وسأُسأل إذا لم أحل مشكلاته

المال - خاص شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فجر اليوم الخميس 8 يونيو 2017م، في سحور الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بحضور محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، وأعضاء الاتحاد وعدد من جمعيات المستثمرين في مختلف محافظات الجمهورية.وأكدت الوزيرة، أن أهم



المال – خاص



شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فجر اليوم الخميس 8 يونيو 2017م، في سحور الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بحضور محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، وأعضاء الاتحاد وعدد من جمعيات المستثمرين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة، أن أهم شرط لتحسين مناخ الاستثمار، هو تحقيق الاستقرار الاقتصادى، ووجود البنية الأساسية المتوفرة للمستثمر، موضحة أن الوزارة تعمل على تعديل قانون التأجير التمويلى، والإصلاح المؤسسى.

وأشارت الوزيرة، إلى أن قانون الاستثمار الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان هدفه التسهيل على المستثمرين، موضحة أن هناك حوار مجتمعى مع المستثمرين حول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات جديدة من أجل توفير فرص عمل للمواطن المصرى خاصة الشباب، وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدة على أهمية النظر إلى البعد الاقتصادى للاستثمار بعمق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحمله المسئولية مع الحكومة في توفير الوظائف للشباب.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على تفعيل قانون الاستثمار، لذلك تعمل على تيسير كافة الإجراءات للمستثمر حتى يستطيع المساهمة في الاقتصاد المصرى.

وأكدت الوزيرة، أن المستثمر المصرى إذا لم يشعر بالاستقرار ويقوم بتوسيع نشاطه، فلن يأتى المستثمر الأجنبي، لذلك تعمل الوزارة أن يشعر المستثمر بالأمان.

وذكرت الوزيرة، أن الدعم أصبح يذهب للمواطن بشكل مباشر، بدل ما كان يذهب في الماضي إلى المستثمر من أجل إقامة مشروعات تحسن من مستوى معيشة المواطنين.

وأوضحت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد به مادة بالالتزام بقرارات لجنة فض المنازعات طالما وافق عليها مجلس الوزراء.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تقوم بإصلاحات مؤسسية داخل الوزارة والهيئة العامة للاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت سياسة لمحاسبة الموظف داخل الهيئة إذا قصر في إنهاء إجراءات المستثمر، مؤكدة أنها ستسأل إذا لم تحل مشكلات المستثمرين.

ولفتت الوزيرة، إلى أنها قامت بعمل إعلان بمطور لتطوير 3 مناطق استثمارية في قليوب والصف وميت غمر، داعية المستثمرين إلى المشاركة في إعادة تطوير هذه المناطق، والاستفادة من حوافز ومميزات قانون الاستثمار.

وأكدت الوزيرة، أنها منحازة لسيناء وسبق لها أنها زارت المناطق الأكثر احتياجا في شمال سيناء ومدينة الطور.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على التنسيق مع كافة الوزارات في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإعطاء أولوية للتنمية في المحافظات الأكثر احتياجا خاصة محافظات الصعيد وسيناء.

وكان محمد فريد خميس، استهل اللقاء، بالترحيب بالوزيرة، مشيرا إلى أن المستثمرين أصبحوا يثقون أنها القادرة على حل مشكلاتهم في مصر وتحسين بيئة الاستثمار.

وأعرب عدد من المستثمرين، عن ثقتهم في تغيير مناخ الاستثمار في مصر، داعين إلى ضرورة توفير الميزة النسبية في كل محافظة، والتي تعد من الأمور التي تجذب المستثمرين.

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بإنهم يعتبرون الوزيرة هي محامية المستثمرين لدى جميع الجهات الحكومية، فيما يتعلق بحل المشكلات التي تواجههم.

وشاركت الوزيرة، في إفطار مساء أمس الأربعاء 7 يونيو 2017م، مع عدد من المستثمرين، وأكدت، أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن أي مستثمر يرغب الاستثمار في مصر يريد التأكد من وجود البنية الأساسية وكافة الخدمات في المنطقة التي سيستثمر فيها.

وذكرت الوزيرة، أن مناخ الاستثمار هو حزمة من التشريعات والإصلاحات، موضحة أن الوزارة يجب أن تواكب التطوير التكنولوجية في ظل المنافسة العالمية مع مختلف الدول.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة قامت بتعديلات قانون سوق المال، موضحة أن الوزارة تقوم على تدريب وتنمية المهارات العاملين في الوزارة للتعامل مع المستثمر، مؤكدة أن دور الوزارة هو التسهيل على المستثمر وليس وضع أي عراقيل.

وأوضحت الوزيرة، أن لجنة إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بدأت العمل في إعداد اللائحة، من أجل تقديمها خلال شهر إلى مجلس الوزراء.

ولفتت الوزيرة إلى أن مجلس النواب وضع مادة في قانون الاستثمار توضح سياسات الاستثمار، وعلى أساس ذلك تتحرك الوزارة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الدولية.

وأشارت الوزيرة إلى أنها منحازة للمستثمر لأنها حريصة أن يكون داعما للاقتصاد المصرى، وحتى يشعر بالأمان.

وذكرت الوزيرة، أن الخريطة الاستثمارية ستكون خريطة شاملة تشمل جميع الفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار يعطى الكثير من الضمانات والحوافز للمستثمر، ويوفر له عدة بدائل حيث يسمح له بإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص في مركز خدمة المستثمرين بشكل سريع لأن الوقت له ثمن، أو أن يذهب لكل جهة ويقوم بإنهاء الترخيص الخاص بها، أو من خلال المكاتب المعتمدة التي تتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار.