نصر أمام غرفة التجارة الأمريكية: مصر أحرزت تقدما في خطة الإصلاح

أحمد عاشور:شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول "الاقتصاد المصرى..الإصلاح والنمو" والذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالتنسيق مع مجلس الاعمال المصرى الامريكى والمجموعة المالية "هيرميس" خلال زيارتها إلى نيويورك، وشارك فيها جيمس هاوس، نائب رئيس شركة اباتشى فى منطقة ال

أحمد عاشور:

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول “الاقتصاد المصرى..الإصلاح والنمو” والذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالتنسيق مع مجلس الاعمال المصرى الامريكى والمجموعة المالية “هيرميس” خلال زيارتها إلى نيويورك، وشارك فيها جيمس هاوس، نائب رئيس شركة اباتشى فى منطقة الشرق الأوسط، بحضور المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الامريكية فى القاهرة، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية.

وأشادت الوزيرة، بالدور الذى تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى فى دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص لأنه له دورا كبيرا فى النمو الاقتصادي ويلعب دورا أساسيا في التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدا على التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات.

وذكرت أن تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن 74 جهة لتسهيل كافة الاجراءات على المستثمرين، مشيرة إلى أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي بجميع تدابيره الجريئة والطموحة؛ مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجا.

وأوضحت أنه تم اتخاذ اجراءات لتطوير بيئة الأعمال، والقضاء على البيروقراطية، لتطوير بيئة عمل فعالة تضمن النمو الشامل وتهزم جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص، وتوفبر ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب، وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة، داعية المستثمرين الأمريكيين إلى الاستثمار فى محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأوضح نائب رئيس أباتشى فى منطقة الشرق الأوسط، أن شركته ترغب فى زيادة استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، عقب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار.

وعقدت الوزيرة، لقاء بمجموعة من كبرى مؤسسات الاستثمار العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والتى تتجاوز أصولها تحت الإدارة 600 مليار دولار، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد/ محمد فريد، رئيس البورصة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، والسيدة/ نهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية، حيث نظم اللقاء “سى آى كابيتال”، والتقت بممثلين عن كل من “Alliance Bernsten”، و”Oppenheimer Funds” و”Perry Creek Capital” و””337 Frontier، و”Briarwood Chase Management”، و”Times Square Management”، و”Deltec Asset Management” و”Mutima”.

وأكدت نصر أن الحكومة قامت بعدد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعديل عدد من القوانين ضمن الاطار التشريعى لتحسين بيئة الاستثمار مثل اصدار قانون الاستثمار، والذى يتضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانونى الشركات ورأس المال.

واستعرضت نمو الاستثمارات في مصر والقت الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز فرص النمو بمشاركة القطاع الخاص فى ظل الاجراءات التى تقوم بها الحكومة لتشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل كبير، مؤكدة حرص الحكومة على دعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لدورها فى توفير فرص عمل للشباب، مثل مبادرة “فكرتك شركتك” لدعم الشركات الناشئة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أطلقت خدمة “اسس بنفسك” عبر الموقع الالكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، مشيرة إلى أنه تم اطلاق مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.

وأشادت مؤسسات الاستثمار العالمية، بالجهود التى قامت بها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار والاعمال، معربين عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتحدث كل من الدكتور محمد عمران، ومحمد فريد، والدكتور شهاب مرزبان، عن برنامج الطروحات العامة فى البورصة المصرية والتطورات الأخيرة في أسواق المال وتنويع الخدمات المالية غير المصرفية لتشمل قطاعات أخرى التخصيم والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر وغيرها من الخدمات التي يعمل القطاع المالى غير المصرفى على تطويرها، إضافة إلى مبادرات ريادة الاعمال التى تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عليها بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية فى مصر.

وأوضح كريم خضر، العضو المنتدب، رئيس قطاع السمسرة بسي آي كابيتال أن شركته حريصة على استضافة ممثلى الحكومة المصرية، مما يعكس ذلك بدوره الرؤية الإيجابية التي تشير إلى حرص المسؤولين في مصر بالتواصل مع المستثمرين لتشجيع دور القطاع الخاص ودفع حركة الاستثمار.