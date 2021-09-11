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«نصب عليهم».. ضبط «أب» ادعى خطف نجله ليهرب من أهالي قريته بالدقهلية

بعدما جمّع مبالغ مالية منهم وعجز عن سدادها.
أماني عوض 7:36 م, السبت, 11 سبتمبر 21 7:36 م, السبت, 11 سبتمبر 21

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ألقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية القبض على شخص روج شائعات عن خطف نجله ليساعده على الهروب من سداد مبالغ مالية جمعها من أهالي قريته.

جاء ذلك في استجابة سريعة للأجهزة الأمنية للتعليق المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن بلاغ شخص -مقيم بطلخا بمحافظة الدقهلية- عن تغيب نجله والاستغاثة بالمسئولين لعودته بدعوى اختطافه.

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وبالفحص تبين تحصيل نجله مبالغ مالية من أهالي المنطقة وتسليمها لأحد الأشخاص (شريكه بمصنع بلاستيك)، مقابل الأرباح الشهرية إلا أنه لم يتمكن من تحصيلها.

الأمر الذي دفعه لترك محل إقامته خشية المساءلة القانونية، ونشر المشار إليه ذلك التعليق للزعم باختطاف نجله “على غير الحقيقة”.

واتخذت الإجراءات القانونية حياله لنشره إدعاءات كاذبة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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