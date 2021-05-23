«نصب على سيدة لتعيين نجلها».. الأموال العامة تضبط شخصًا بتهمة استغلال النفوذ

كشفت مباحث الأموال العامة ملابسات واقعة النصب على سيدة من إحدى الأشخاص من أجل تعيين نجلها، تحت زعم وجود علاقات وطيدة بمسئولي جهة حكومية، وتقاضي أموال ورفض سدادها.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة-عن تضررها من شخص لاستغلاله نفوذًا مزعومًا، والإدعاء بعلاقاته الوطيدة بمسئولي إحدى الجهات الحكومية، وقدرته من خلال تلك النفوذ المزعومة على تعيين نجل الشاكية بتلك الجهة وحصوله مقابل ذلك على مبلغ مالي ولم يف بما وعد به ولم يرد المبلغ.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة الواقعة، مؤكدة أنه محبوسًا احتياطيًا بقسم شرطة النزهة بالقاهرة على ذمة إحدى القضايا، ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

وأضافت التحريات أنه استغل نفوذًا مزعومًا والإدعاء بعلاقاته الوطيدة بمسئولي بإحدى الجهات الحكومية، وارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات، وبسؤال المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.