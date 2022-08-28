«نصب على المواطنين بشقق وهمية».. ملابسات قضية «مستريح البساتين»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما نشر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان: “مستريح البساتين استولى على مبالغ مالية تقدر بالملايين من المواطنين مقابل تخصيص شقق لهم”، يتضمن إلقاء القبض على شخص نصب على المواطنين، عقب إيهامهم بالحصول على شقق سكنية وتخصيص أراضٍ ببعض المناطق في القاهرة، مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى ملايين الجنيهات.

واتضح أن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من شخص -مقيم بمحافظة القاهرة- مفوضًا عن 5 أشخاص آخرين، بتضررهم من إدارة إحدى شركات العقارات -الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين- بسبب حجز وحدات سكنية بأحد مشروعات الشركة، مقابل مبالغ مالية “محددة” وإلتزامهم بدفع الأقساط، إلا أنهم فوجئوا بعدم قيام الشركة بالبناء حتى الآن ورفض رد المبالغ المالية.

وبسؤال مدير التشغيل بالشركة المشار إليها “شقيق مالك الشركة”، أفاد بأن قطعة الأرض المقرر إقامة المشروع عليها لم تصدر لها التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وبداية مواعيد التسليم في غضون عام 2023.

وبسؤال المبلغ اتهم مدير التشغيل وشقيقه “المحبوس احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا”، بالنصب عليهم وعدم شراء قطعة الأرض المخصصة للمشروع حتى تاريخه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.