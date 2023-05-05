نصاب انتحل صفة ضابط لإرغام مواطنين على التبرع لجمعية خيرية بالجيزة

استغل نصاب طبيعة عمل زوجته كمديرة لإحدى الجمعيات الخيرية في محافظة الجيزة، وانتحال صفة ضابط شرطة ليتمكن من إرغام بعض المواطنين على التبرع للجمعية الخيرية دون علم زوجته.

كانت تحقيقات أجهزة البحث قد كشفت عن ملابسات منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن شكوى مدعومة بصور لشخص من محافظة الجيزة، عن تلقيه اتصالًا من نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة، ومحاولة إرغامه على إصدار شيك باسم إحدى الجمعيات الخيرية.

وبالتواصل مع الشاكي، أفاد بتواجده خارج البلاد واتصال شخص تليفونيًا به من رقم هاتف “مُحدد”، وإدعاءه بأنه ضابط شرطة ويمتلك جمعية خيرية، وطلب منه التبرع لصالح الجمعية، وحضر لديوان قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة محامى وكيلاً عن الشاكي، وأيد ما جاء بأقوال موكله.

وبالفحص حدد الأمن مُستخدم الهاتف المُشار إليه، واتضح أنه مسجل خطر “له معلومات جنائية”.

وتبين أن الجمعية المشار إليها كائنة بدائرة قسم شرطة الوراق ملك أشخاص محددين، وتقوم زوجة المشكو في حقه “لها معلومات جنائية”، بإدارتها وتشغيلها وتلقيها تبرعات من جهات وأشخاص مختلفين.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مشيرًا إلى استغلال الجمعية للنصب على المواطنين دون علم زوجته.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.