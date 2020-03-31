نصائح من «التموين» لحاملي البطاقات التموينية قبل صرف مقررات إبريل

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية نصائح إلى حاملي البطاقات التموينية وذلك قبل بدء عمليات صرف مقررات شهر أبريل وسلع فارق نقاط الخبز عن شهر مارس.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”المال”، إن وزارة التموين حريصة كل الحرص على المواطنين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا خلال عمليات صرف التموين.

يذكر أن الحكومة فرضت حظر التحرك من 7 مساء وحتي 6 صباحا لمنع انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا والذي راح ضحيته 46 مواطن واكتر من 700 مصاب .

وأضاف كمال، أنه يجب على حاملي البطاقات التموينية عند التوجه بداية من اليوم الأربعاء الي المنافذ التموينية المختلفة عدم الزحام عند صرف السلع.

و تابع أنه يجب وجود مسافة كافية بين كل مواطن مع العلم ان مواعيد العمل في المنافذ التموينية من 7 صباحا وحتي 7 مساء.

التموين: كافة السلع في 35 ألف منفذ تمويني

وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة.

وأكد التقرير أن شركتي الجملة (العامة / المصرية) قامت بصرف كافة السلع التموينية عن شهر ابريل لكافة المنافذ التموينية على مستوي الجمهورية لما يقرب من ٣٥ ألف منفذ تمويني (بقالي التموين، فروع مشروع جمعيتي ، المجمعات الاستهلاكية)، وذلك تمهيداً لصرفها للمواطنين طوال شهر ابريل 2020 وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتي 7 مساءً.

وشدد المصيلحي على أن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنه وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور.

وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين.

ووجه المصيلحي قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الجملة.

بغرض التأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأهاب المصيلحي المواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية، مشيراً إلى أن صرف تلك السلع يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز مستمر حتى يوم 20 من كل شهر.

ووجه المصيلحي كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة وأجهزة حماية المستهلك بتعزيز جهود ضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع.

وشدد على مكافحة الممارسات الاحتكارية، لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين، بأسعار وكميات مناسبة.

ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة 2019 /2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه، مقسمة إلي 38 مليارا للسلع التموينية، و51 مليارا للخبز المدعم؛ لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

وتصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، وباقي الأفراد 25، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، إضافة إلي شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش.

طرح مناقصة زيوت خام محلي

وفي سياق متصل طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين عن مناقصة محدودة رقم 6 لسنة 2019/2020 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه؛ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد ادنى 3 آلاف طن زيت صويا ، الفين طن زيت عباد)، على أن يكون تسليم الكميات خلال الفترة من 1 إلى 25 مايو 2020 .

وتم تحديد جلسة فض المظاريف يوم الأحد 5 ابريل 2020 الساعه الحادية عشر صباحا .