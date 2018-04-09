نصائح لتجنب الإصابة بالتسمم بعد تناول الفسيخ والرنجة

- مايسة شوقي: المصابون بالضغط والنقرس الأكثر تأثرًا - مجاهد: يجب التأكد من جودة المنتج والبائع أحمد صبرى يحتفل المصريون بشم النسيم والخروج للتنزه وأكل الرنجة والفسيخ، الأكلتان الشعبيتان اللتان تتسببان بحالات تسمم ووفيات، بسبب فسادهم أو عدم اتباع الإرشادات…

– مايسة شوقي: المصابون بالضغط والنقرس الأكثر تأثرًا

– مجاهد: يجب التأكد من جودة المنتج والبائع





أحمد صبرى

يحتفل المصريون بشم النسيم والخروج للتنزه وأكل الرنجة والفسيخ، الأكلتان الشعبيتان اللتان تتسببان بحالات تسمم ووفيات، بسبب فسادهم أو عدم اتباع الإرشادات الطبية اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر والكلى.

والفريق الثانى الذى يصاب بأعراض التسمم قد تتضاعف حالته وتصل إلى الوفاة، إذ لم يسرع أهل المريض فى عرضه على أحد مراكز السموم.

وقالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، إنه من المهم أن نتحقق من جودة المنتج من خلال الشراء من أماكن مضمونة، ويكون ليس له رائحة غريبة.

وأشارت مايسة إلى أنه يحب على مرضى الضغط عدم الزيادة فى أكل الفسيخ، لأنه سمك مملح وبالتالى فإن زيادة الملح خطر جدًا على حياتهم لعدم ارتفاع الدم بشكل يسبب خطورة مطالبتهم بضرورة تناول الدواء فى هذا اليوم، وعدم تناول المياه الغازية بشكل كبير، لوجود أملاح الصوديوم كربونات، التى ترفع الضغط.

وأكدت أنه فى حال الشعور بأعراض التسمم، مثل ارتفاع الضغط والألم، يجب أن يتوجه المريض فورًا لمركز سموم، ويوجد مركزان فى القاهرة، وهما الأكبر الأول بالقصر العينى، والثانى بجامعة عين شمس، موضحة أنه مع بدء التسمم فى الأربع ساعات الأولى يجبه التوجه للمراكز، وبالتالى إن عدم توجه المريض قى ذلك الوقت قد يتسبب فى وفاته.

وحذرت شوقي كلا من مرضى النقرس من الابتعاد من أى من هذه الأكلات، أن الأسماك تأتى على قمة الأكلات الممنوعة، ويجب على الحوامل التأكد من صلاحية الفسيخ حتى لايوثر على الحمل، ويتسبب فى تسممم الحمل ناصحة المصريين بضرورة شرب الماء بشكل كبير.

وتتنوع أعراض التسمم للفسيخ الملوث، والتى تظهر بعد 12- 36 ساعة بعد التعرض للعدوى، وهى عبارة عن زغللة فى العين وإزدواجية فى الرؤية، جفاف بالحلق صعوبة فى البلع، ضعف بالعضلات تبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وتنتقل إلى باقى الجسم، وضيق فى التنفس، فشل فى وظائف التنفس التى من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.

وتتسبب الرنجة والفتسيخ سنويًا فى مقتل العديد من المواطنين، وبلغت حصيلة العام الماضي 14 حالة وفاة بين غرق وتسمم بحسب إحصاء لوزارة الصحة.

وأطلقت وزارة الصحة تعلميات لنصح المصريين من ناحية ولحمايتهم من الناحية الأخرى، بنشر أكثر من 2000 سيارة إسعاف بالمياديين والحدائق العامة، ورفعت حالة الطوارئ بمستشفياتها.

وقال الدكتور الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إنه يجب التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين وعدم تصنيعها بالمنزل.

وأوضح أن مواصفات المحال التى يمكن الشراء منها، وتتضمن وجود ترخيص للمحلوأن يحمل العمال شهادات صحية ساري وأن يتمتع بالنظافة، ولا تنبعث منه أى روائح كريهة وخلو المحل من الحشرات الطائرة والزاحفة، ووجود حوض غسيل للأيدى به صابون أو مطهرات أو منظفات ومناشف أحادية الاستخدام، وتكون جميع الفتحات والنوافذ مغطاة بسلك ضيق النسيج.

وأشار إلى أن مواصفات السمك الجيد تتضمن البطن غير منتفخة ولا تنبعث منها رائحة كريهة، وتكون لحوم الأسماك متماسكة ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها ولديه قشور لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة، وعيون بارزة تتميز باللمعان وخياشيم الأسماك حمراء إلى وردية اللون.

ونصح بعدم الإسراف فى تناول الأسماك المملحة، وأنها تحتوى على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى أكثر من 17% من وزن هذه الأسماك، والتى قد تسبب ضرراً شديداً خاصةً لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال.