نصائح الصحة فى شم النسيم: احذروا من تناول الفسيخ

أحمد صبرىقدم المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، نصائح مهمة بمناسبة أعياد شم النسيم وإقبال المواطنين على تناول الأسماك المملحة والمدخنة خاصة الفسيخ. ونصح المواطنين باتباع الإرشادات الآتية:-1) تناول الفسيخ قد يمثل خطورة شديدة نظراً لأن طريقة تحضيره قد تساعد على نم

أحمد صبرى

قدم المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، نصائح مهمة بمناسبة أعياد شم النسيم وإقبال المواطنين على تناول الأسماك المملحة والمدخنة خاصة الفسيخ.

ونصح المواطنين باتباع الإرشادات الآتية:-

1) تناول الفسيخ قد يمثل خطورة شديدة نظراً لأن طريقة تحضيره قد تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا هذا النوع يفرز سموماً قاتلة قد تسبب أضراراً شديدة للمتناولين وقد تزيد من احتمالات الوفاة، لذلك نرجو الحذر الشديد عند التناول.

2) التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين وعدم تصنيعها بالمنزل.

3) مواصفات المحال التى يمكن الشراء منها:-

– وجود ترخيص للمحل.

– العمال يحملون شهادات صحية سارية.

– المحل نظيف ولا تنبعث منه أى روائح كريهة.

– خلو المحل من الحشرات الطائرة والزاحفة.

– وجود حوض غسيل للأيدى به صابون / أو مطهرات / أو منظفات ومناشف أحادية الاستخدام.

– العمال يرتدون الزى الصحى النظيف الخاص بالعمل.

– لا يظهر على العمال أى علامات مرضية ( عطس – رشح – بثور أو تقيحات باليد … الخ ).

– براميل التمليح خشبية نظيفة ومدون عليها تاريخ بداية التمليح .

– المحل جيد الإضاءة والتهوية.

– جميع الفتحات والنوافذ مغطاة بسلك ضيق النسيج.

– عدم وجود مواسير سقوط أو بالوعات صرف صحى.

4) مواصفات السمك الجيد:-

– البطن غير منتفخة ولا تنبعث منها رائحة كريهة.

– لحوم الأسماك متماسكة ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها.

– قشور لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة.

– عيون بارزة تتميز باللمعان.

– خياشيم الأسماك حمراء إلى وردية اللون.

5) عدم الإسراف فى تناول الأسماك المملحة حيث أنها تحتوى على نسبة عالية من الأملاح قد تصل إلى أكثر من 17% من وزنها والتى قد تسبب ضرراً شديداً خاصةً لمرضى الضغط وأمراض القلب وأمراض الكلى والحوامل والأطفال.

6) تجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة نظرا لتركيز السموم فى هذه المناطق.

7) عند الإحساس بأى أعراض مرضية خاصة ( جفاف الحلق – صعوبة فى البلع – ازدواج الرؤية – ضيق فى التنفس ) يرجى التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم.