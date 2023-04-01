نشوي جاد: «واتش ات» تقدم أعمال ترفيهية متكاملة في رمضان

قالت نشوي جاد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة «واتش ات» أن المنصة تسعى طوال العام وليس رمضان فقط لتقديم أعمال ترفيهية متكاملة لكل فئات المشاهدين فى إطار خريطة من المحتوى تجمع بين إنتاج الأعمال الأصلية والاستحواذ الحصري وكذلك المحتوى الذي انتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشفت عن استحواذ الأخيرة علي مسلسل “جلطة” الأردني ليتم عرضه علي المنصة بشكل حصري.

و”جلطة” هو مسلسل كوميدي أردني بطولة الفنانين أمل دباس وزهير نوباني ومحمد خير الجراح، إلى جانب جيني اسبر وشريف الزعبي وليا مباردي وزينة خريسات ومايا الصعيدي ، وتجري أحداث المسلسل حول عائلة “أبو فؤاد” التي تشكل مثالا للعائلة الأردنية في المسلسل، حول الحياة الاجتماعية في المحافظات الأردنية في ظل التطور التكنولوجي والحياة الحديثه وما يواجهها من مشاكل وعثرات.

وقالت إن “واتش ات” تقدم خلال رمضان 2023 مسلسل “كشف مستعجل” بخلاف الموسم الثاني من برنامج “شيف بالبيت” .

وأضافت أن “واتش ات” توسعت مؤخرا في تقديم إنتاج أعمال أصلية لاقت شعبية كبيرة داخل وخارج مصر من ضمنها ريفو وبالطو ووثائقي أم الدنيا، وفيلم “الباب الأخضر”.

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