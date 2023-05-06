نشوب حريق بمول أثاث فى الإسكندرية يسفر عن وفاة سيدتين (صور)

نشب حريق منذ قليل بأحد محال الأثاث الكائن (١٤٨ شارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر قبلي بنطاق حي منتزه أول) ، والذى يشغل الطابقين الأول والثانى العلوى بكامل مساحة العقار محل البلاغ وتبلغ حوالى ٣٠٠م مربع والمكون من طابق أرضى (محال) وأربعة عشر طابقاً عليا ومشغول جزئياً بالسكان.

وفور ورود بلاغ لغرفة عمليات المحافظة بوقوع الحريق ؛ كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتوجه إلى مكان الحريق، للتعامل الفوري معه ومتابعة جميع تداعيات الموقف على أرض الواقع، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الحماية المدنية والإسعاف.

ومن ناحيته تابع اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول وجميع الجهات المعنية تداعيات الحادث وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي أسفر عن حالتى وفاة لسيدتين.

وجار فحص حالة العقار ومدى تأثير الحريق عليه والإجراءات اللازمة بشأنه بمعرفة المختصين بالحى.