«نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة».. الحكومة تدرس خطة للتعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخطة المقترحة من جانب وزارة الصحة والسكان، في إطار الجاهزية للتعامل مع توقف القلب المفاجئ، باعتباره ظاهرة صحية طارئة كثيرة الشيوع تستلزم التدخل السريع.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الخطة تستهدف تبني نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي في الأماكن العامة وفي مقدمتها المطارات، والمولات، والحدائق، والمتنزهات، ودور العبادة الكبرى.

وقال إن الخطة تتضمن مقترحات تتضمن العمل على تيسير عملية الوصول إلى أماكن وجود تلك الأجهزة عند توفيرها بالأماكن المستهدفة، من خلال ربطها بنظام التتبع GPS لجعل أماكنها معروفة للجميع من خلال الهواتف الذكية، بجانب تنفيذ خطة تدريبية تشمل الفئات العاملة والمتطوعة على استخدام الجهاز بهدف إنقاذ حياة المواطنين.

وذلك ضمن سعي الوزارة لتبني التجارب والمبادرات العالمية التي حققت نجاحاً في توفير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة من جانب القطاع الصحي.

وتم التوجيه بإعداد دراسة وافية عن ذلك الملف، وآليات تنفيذ الخطة، وإعادة العرض على مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا على عدة قرارات منها الموافقة على مشاركة عدد من القطع الأثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطي، ودير سانت كاترين بمعرض “افريقيا وبيزنطة”، المزمع إقامته بمتحف “المتروبوليتان” بنيويورك خلال الفترة من 13/11/2023 إلى 3/3/2024، ومتحف “كليفلاند” للفن بكليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14/4/2024 إلى 21/7/2024.

كما وافق على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح الوحدات الشاغرة الكائنة بمنطقة “روضة أكتوبر” بمدينة حدائق أكتوبر (منطقة حديقة الجيزة سابقا) للبيع، وفقا للأسعار السوقية التي يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة بالتسعير واستكمال إجراءات الطرح والبيع بمعرفة الهيئة طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الحادي والثلاثين المنعقد على مدار أربع جلسات بدأت من 3 نوفمبر 2022 حتى 18 مايو 2023.