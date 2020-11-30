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نشرها عبر «تيك توك».. ضبط تاجر ملابس لتصويره فيديوهات هزلية بالملابس الأميرية

بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.
أماني عوض 10:59 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 10:59 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على تاجر ملابس، اليوم الأحد، بتهمة تصوير مقاطع فيديو هزلية مرتديًا الملابس الشرطية، وترويجها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك عقب تداول موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” عدد من مقاطع الفيديو الهزلية لأحد الأشخاص، يرتدي الملابس الأميرية الخاصة بهيئة الشرطة، وبصحبته إحدى السيدات.

وعلى الفور، كثفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة الجهود من خلال جمع المعلومات والاستعانة بوسائل التقنية الحديثة.

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وتمكنت من تحديد مرتكب الواقعة، تاجر ملابس مستعملة -مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، يوجد له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه وضبطه، عثر بحوزته على بعض الملابس الأميرية الخاصة بهيئة الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية؛ للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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