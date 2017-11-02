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نشرة مواد البناء: ارتفاعات طفيفة للسيراميك.. واستقرار الزلط والجبس

  رضوى عبد الرازق   أصدرت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الاسكان، نشرتها الدورية حول أسعار مواد البناء، والتي أوضحت استقرت أسعار الزلط والجبس والسن والجير خلال شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى.   جدول بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير مقارنة بسبتمبر الم
2 نوفمبر، 2017 2 نوفمبر، 2017

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رضوى عبد الرازق

 

أصدرت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الاسكان، نشرتها الدورية حول أسعار مواد البناء، والتي أوضحت استقرت أسعار الزلط والجبس والسن والجير خلال شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى.

 

جدول بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير مقارنة بسبتمبر الماضى وأكتوبر 2016:

 

الزلط :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

26.9 %

0%

67

85

85

م3

مخصوص

5.9%

0 %

118

125

125

م3

فينو

 

السن

 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

80.6%

0%

36

65

65

م3

سن2- مقاس 22

  

الجبس:

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

19%

0%

693

825

825

طن

فاخر للفرم والحليات والمصيص

33.3%

0 %

495

660

660

طن

مكلسن للتشغيل

 

الجير

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

69.9%

0%

1073.5

1824

1824

الطن

المطفأ

 

 

كما شهدت أسعار السيراميك تباينات سعرية طفيفة خلال أكتوبر، وصلت إلى 3.5% مقارنة بسبتمبر، فيما استقرت أسعار البلاط.

وفيما يلى تغيرات أسعار البلاط والسيراميك:

 

البلاط :

 

 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

24,5 %

0%

53

66

66

م2

بلاط موازيكو حصوة كرارة مقاس (30*30*3سم ) 

20%

0 %

90

108

108

م2

بلاط شطف رخام كرارة مقاس (40*40*4سم )

17.6%

0%

85

100

100

م2

بلاط شطف رخام بنك مصر (30*30*3سم )

13.3%

0 %

30

34

34

م2

بلاط اسطح اسمنتى مقارس (25*25*2.5 سم)

 

 

السراميك

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

36.6 %

0%

41

56

56

م2

سيراميك حوائط مقاس (25*35سم )

47.5%

3.5 %

40

59

57

م2

سيراميك ارضيات مقاس (35*35سم )

36 %

3%

50

68

66

م2

سيراميك ارضيات مقاس (50*50سم )

 

 

واستقرت أسعار الرخام والجرانيت خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى، دون حدوث أي تغيرات سعرية.

الرخام :

 

 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

22.4 %

0%

98

120

120

م2

جلالة لايت (ترابيع )

28.4%

0 %

109

140

140

م2

برلاتو (ترابيع )

23.5%

0%

81

100

100

م.ط

جلالة لايت (درج )

48.1 %

0 %

81

120

120

م.ط

برلاتو (درج

 

الجرانيت

 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

34.6%

0%

260

350

350

م2

احمر اسوان ترابيع

26.9 %

0 %

260

330

330

م2

رمادى ترابيع

33.3 %

0 %

180

240

240

م.ط

احمر اسوان درج

25 %

0 %

180

225

225

م.ط

رمادى درج

 

 

بينما شهدت أسعار العزل تباينات سعرية طفيفية، وصلت إلى 2.8%، وذلك خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى، فيما لم تشهد أسعار الأسقف الجبسية أي تغيرات.

العزل :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

60.1%

2.4%

123.2

197.2

192.7

اللفة (1*10م)

لفائف خيش مقطرن انسجوت خ اقتصادى

76.3%

2.8 %

24

42.3

41.2

م2

عازل للرطوبة ذواساس بيتومينى

135.4%

0%

2.6

6.1

6.1

كجم

بيتومين مؤكسد على الساخن 70 /60

42.6 %

0 %

1073.5

1531

1531

م3

الواح عزل حرارى بوليسترين

 

الاسقف الجبسية

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

21.7%

0%

65.75

80

80

لوح

الواح مقاس1.2*3م سمك 12.5مم

 

 

وسجلت أسعار الدهانات والمستلزمات الكهربائية استقراراً للشهر الثاني على التوالى.

 

 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

52.6%

0%

3.67

5.6

5.6

كجم

معجون بلاستيك داخلى

76.4%

0 %

17.8

31.4

31.4

لتر

بلاستيك مط داخلى

68.8%

0%

28

47.25

47.25

لتر

بلاستيك نصف لامع داخلى وخارجى

102.7 %

0 %

23.9

48.3

48.3

لتر

بلاستيك واجهات

66.8 %

0 %

29

48.4

48.4

لتر

لاكيه نصف لامع

53.8 %

0 %

23.9

36.7

36.7

لتر

لاكيه لامع ابيض والوان للاسطح الداخلية

27%

0%

2.1

2.7

2.7

كجم

دهاناتاسمنتية للواجهات

 

المستلزمات الكهربائية

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

101.7%

0%

237.9

479.9

479.9

اللفة 100م.ط

اسلاك (نحاس معزول 2مم2 )

100.9%

0 %

334.4

692

692

اللفة100 م.ط

اسلاك نحاس معزول 3 مم2 )

99.3%

0%

1741.6

3470.2

3470.2

اللفة 100م.ط

اسلاك نحاس معزل (16مم2 )

134.7 %

0 %

2865.7

6726

6726

اللفة 100م.ط

اسلاك (نحاس معزول 25 مم2 )

86.8%

0 %

52.8

98.6

98.6

م.ط

كابلات (نحاس معزول شعر 4 *10مم2 )

93.7%

0%

40.6

78.7

78.7

م.ط

كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6مم2)

131.3%

0%

768.4

1777.3

1777.3

م.ط

كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض (3*185+95 مم2)

%21

0%

145

175.5

175.5

اللفة 45 م

خراطيم بلاستك بولى ايثلين 16 مم

24.5 %

0.9 %

228

283.8

281.3

اللفة45 م

خراطيم بلاستيك بولى ايثلين 23مم

21.2 %

0%

52

63

63

اللفة 20 م

خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين 23 مم فلكسبل

 

 

من جهة أخرى، استقرت أسعار الاخشاب والارضيات الخشبية خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى.

الأخشاب 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

76.8%

0%

3450

6100

6100

م3

خشب سويدى موسكى فلندى

54.4%

0 %

6800

10500

10500

م3

خشب رزان مبخر رومانى اطوال

44.3%

0%

305

440

440

اللوح 244*122

خشب كونتر مضغوط 16مم

46.9 %

0 %

320

470

470

اللوح 244*122 سم

خشب كونتر مضغوط 18 مم

55.6%

0 %

90

140

140

اللوح 244*122 سم

خشب ابلاكاج 4 مم

 

أرضيات خشبية

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

33.3%

0%

120

160

160

م2

الواح قشرة قرو او زان سمك 8 مم

 

وسجلت أسعار الألومنيوم ارتفاعات طفيفة خلال شهر أكتوبر، فيما استقرت أسعار الزجاج وبدائله.

الألومنيوم

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

39.3%

3.8%

47460

66120

63700

 طن

فضى مؤكسد

34.5%

3.7 %

50850

68400

65980

طن

ملون

 

 الزجاج

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

127.9%

0%

45.2

103

103

م2

شفاف 4مم

80.8 %

0 %

79.1

143

143

م2

شفاف 6مم

 

بدائل زجاج

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

15.1%

0%

134.2

154.4

154.4

م2

بولى كاربونيت مصمت كريستال

90.5%

0 %

61.4

116.99

117

م2

مفرغ 6 مم خام المانى

 

وشهدت أسعار المواسير تباينات طفيفة خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر، تراوحت بين الاستقرار الى الارتفاع بمقدار 3%. 

 

مواسير حديد مجلفن

 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

102.6%

2.7%

15.82

32.05

31.2

متر طولى

مواسير 1/2 سمك 2.5 مم

105.8%

3%

36.33

74.76

72.6

متر طولى

مواسير1.5 سمك 2.5 مم

 

مواسير بولى بروبلين

  

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

43.7%

0%

8.38

12.04

12.04

متر طولى

 

 

 

20 بار1/2-20مم

54.7%

0 %

47.06

72.81

72.81

متر طولى

20 بار1.5-50مم

17.7%

0%

19.45

22.89

22.89

مترطولى

معزولة ضد الشمس 3/4 -25 مم

27.6%

0%

24.31

31.02

31.02

متر طولى

مواسير فايبر 20 بار4/3

 

 مواسير بلاستيك

 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

57.5%

0%

3.13

4.93

4.93

متر طولى

مواسير بلاستيك رمادى 1/2

55.3%

0%

31.57

49.02

49.02

مترطولى

مواسير بلاستيك ابيض للصرف 3

59.9%

0%

49.18

78.66

78.66

متر طولى

مواسير بلاستيك ابيض للصرف 4

 

مواسير فخار

 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

96.2%

0%

41.04

80.50

80.50

متر طولى

مواسير 6 بوصلة عادية

107.4

%

0%

61.56

127.65

127.65

متر طولى

مواسير 8 بوصلة عادية

68.9%

0%

52.44

88.55

88.55

متر طولى

مواسير 6 بوصلة مرنة

66.8 %

0 %

85.5

142.60

142.60

متر طولى

مواسير 8 بوصلة مرنة

 

 

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