نشرة مواد البناء: ارتفاعات طفيفة للسيراميك.. واستقرار الزلط والجبس

رضوى عبد الرازق
أصدرت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الاسكان، نشرتها الدورية حول أسعار مواد البناء، والتي أوضحت استقرت أسعار الزلط والجبس والسن والجير خلال شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى.
جدول بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير مقارنة بسبتمبر الماضى وأكتوبر 2016:
الزلط :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
26.9 %
0%
67
85
85
م3
مخصوص
5.9%
0 %
118
125
125
م3
فينو
السن
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
80.6%
0%
36
65
65
م3
سن2- مقاس 22
الجبس:
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
19%
0%
693
825
825
طن
فاخر للفرم والحليات والمصيص
33.3%
0 %
495
660
660
طن
مكلسن للتشغيل
الجير
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
69.9%
0%
1073.5
1824
1824
الطن
المطفأ
كما شهدت أسعار السيراميك تباينات سعرية طفيفة خلال أكتوبر، وصلت إلى 3.5% مقارنة بسبتمبر، فيما استقرت أسعار البلاط.
وفيما يلى تغيرات أسعار البلاط والسيراميك:
البلاط :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
24,5 %
0%
53
66
66
م2
بلاط موازيكو حصوة كرارة مقاس (30*30*3سم )
20%
0 %
90
108
108
م2
بلاط شطف رخام كرارة مقاس (40*40*4سم )
17.6%
0%
85
100
100
م2
بلاط شطف رخام بنك مصر (30*30*3سم )
13.3%
0 %
30
34
34
م2
بلاط اسطح اسمنتى مقارس (25*25*2.5 سم)
السراميك
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
36.6 %
0%
41
56
56
م2
سيراميك حوائط مقاس (25*35سم )
47.5%
3.5 %
40
59
57
م2
سيراميك ارضيات مقاس (35*35سم )
36 %
3%
50
68
66
م2
سيراميك ارضيات مقاس (50*50سم )
واستقرت أسعار الرخام والجرانيت خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى، دون حدوث أي تغيرات سعرية.
الرخام :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
22.4 %
0%
98
120
120
م2
جلالة لايت (ترابيع )
28.4%
0 %
109
140
140
م2
برلاتو (ترابيع )
23.5%
0%
81
100
100
م.ط
جلالة لايت (درج )
48.1 %
0 %
81
120
120
م.ط
برلاتو (درج
الجرانيت
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
34.6%
0%
260
350
350
م2
احمر اسوان ترابيع
26.9 %
0 %
260
330
330
م2
رمادى ترابيع
33.3 %
0 %
180
240
240
م.ط
احمر اسوان درج
25 %
0 %
180
225
225
م.ط
رمادى درج
بينما شهدت أسعار العزل تباينات سعرية طفيفية، وصلت إلى 2.8%، وذلك خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى، فيما لم تشهد أسعار الأسقف الجبسية أي تغيرات.
العزل :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
60.1%
2.4%
123.2
197.2
192.7
اللفة (1*10م)
لفائف خيش مقطرن انسجوت خ اقتصادى
76.3%
2.8 %
24
42.3
41.2
م2
عازل للرطوبة ذواساس بيتومينى
135.4%
0%
2.6
6.1
6.1
كجم
بيتومين مؤكسد على الساخن 70 /60
42.6 %
0 %
1073.5
1531
1531
م3
الواح عزل حرارى بوليسترين
الاسقف الجبسية
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
21.7%
0%
65.75
80
80
لوح
الواح مقاس1.2*3م سمك 12.5مم
وسجلت أسعار الدهانات والمستلزمات الكهربائية استقراراً للشهر الثاني على التوالى.
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
52.6%
0%
3.67
5.6
5.6
كجم
معجون بلاستيك داخلى
76.4%
0 %
17.8
31.4
31.4
لتر
بلاستيك مط داخلى
68.8%
0%
28
47.25
47.25
لتر
بلاستيك نصف لامع داخلى وخارجى
102.7 %
0 %
23.9
48.3
48.3
لتر
بلاستيك واجهات
66.8 %
0 %
29
48.4
48.4
لتر
لاكيه نصف لامع
53.8 %
0 %
23.9
36.7
36.7
لتر
لاكيه لامع ابيض والوان للاسطح الداخلية
27%
0%
2.1
2.7
2.7
كجم
دهاناتاسمنتية للواجهات
المستلزمات الكهربائية
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
101.7%
0%
237.9
479.9
479.9
اللفة 100م.ط
اسلاك (نحاس معزول 2مم2 )
100.9%
0 %
334.4
692
692
اللفة100 م.ط
اسلاك نحاس معزول 3 مم2 )
99.3%
0%
1741.6
3470.2
3470.2
اللفة 100م.ط
اسلاك نحاس معزل (16مم2 )
134.7 %
0 %
2865.7
6726
6726
اللفة 100م.ط
اسلاك (نحاس معزول 25 مم2 )
86.8%
0 %
52.8
98.6
98.6
م.ط
كابلات (نحاس معزول شعر 4 *10مم2 )
93.7%
0%
40.6
78.7
78.7
م.ط
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6مم2)
131.3%
0%
768.4
1777.3
1777.3
م.ط
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض (3*185+95 مم2)
%21
0%
145
175.5
175.5
اللفة 45 م
خراطيم بلاستك بولى ايثلين 16 مم
24.5 %
0.9 %
228
283.8
281.3
اللفة45 م
خراطيم بلاستيك بولى ايثلين 23مم
21.2 %
0%
52
63
63
اللفة 20 م
خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين 23 مم فلكسبل
من جهة أخرى، استقرت أسعار الاخشاب والارضيات الخشبية خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى.
الأخشاب
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
76.8%
0%
3450
6100
6100
م3
خشب سويدى موسكى فلندى
54.4%
0 %
6800
10500
10500
م3
خشب رزان مبخر رومانى اطوال
44.3%
0%
305
440
440
اللوح 244*122
خشب كونتر مضغوط 16مم
46.9 %
0 %
320
470
470
اللوح 244*122 سم
خشب كونتر مضغوط 18 مم
55.6%
0 %
90
140
140
اللوح 244*122 سم
خشب ابلاكاج 4 مم
أرضيات خشبية
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
33.3%
0%
120
160
160
م2
الواح قشرة قرو او زان سمك 8 مم
وسجلت أسعار الألومنيوم ارتفاعات طفيفة خلال شهر أكتوبر، فيما استقرت أسعار الزجاج وبدائله.
الألومنيوم
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
39.3%
3.8%
47460
66120
63700
طن
فضى مؤكسد
34.5%
3.7 %
50850
68400
65980
طن
ملون
الزجاج
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
127.9%
0%
45.2
103
103
م2
شفاف 4مم
80.8 %
0 %
79.1
143
143
م2
شفاف 6مم
بدائل زجاج
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
15.1%
0%
134.2
154.4
154.4
م2
بولى كاربونيت مصمت كريستال
90.5%
0 %
61.4
116.99
117
م2
مفرغ 6 مم خام المانى
وشهدت أسعار المواسير تباينات طفيفة خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر، تراوحت بين الاستقرار الى الارتفاع بمقدار 3%.
مواسير حديد مجلفن
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
102.6%
2.7%
15.82
32.05
31.2
متر طولى
مواسير 1/2 سمك 2.5 مم
105.8%
3%
36.33
74.76
72.6
متر طولى
مواسير1.5 سمك 2.5 مم
مواسير بولى بروبلين
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
43.7%
0%
8.38
12.04
12.04
متر طولى
20 بار1/2-20مم
54.7%
0 %
47.06
72.81
72.81
متر طولى
20 بار1.5-50مم
17.7%
0%
19.45
22.89
22.89
مترطولى
معزولة ضد الشمس 3/4 -25 مم
27.6%
0%
24.31
31.02
31.02
متر طولى
مواسير فايبر 20 بار4/3
مواسير بلاستيك
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
57.5%
0%
3.13
4.93
4.93
متر طولى
مواسير بلاستيك رمادى 1/2
55.3%
0%
31.57
49.02
49.02
مترطولى
مواسير بلاستيك ابيض للصرف 3
59.9%
0%
49.18
78.66
78.66
متر طولى
مواسير بلاستيك ابيض للصرف 4
مواسير فخار
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
96.2%
0%
41.04
80.50
80.50
متر طولى
مواسير 6 بوصلة عادية
107.4
%
0%
61.56
127.65
127.65
متر طولى
مواسير 8 بوصلة عادية
68.9%
0%
52.44
88.55
88.55
متر طولى
مواسير 6 بوصلة مرنة
66.8 %
0 %
85.5
142.60
142.60
متر طولى
مواسير 8 بوصلة مرنة