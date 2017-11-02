نشرة مواد البناء: ارتفاعات طفيفة للسيراميك.. واستقرار الزلط والجبس

رضوى عبد الرازق أصدرت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الاسكان، نشرتها الدورية حول أسعار مواد البناء، والتي أوضحت استقرت أسعار الزلط والجبس والسن والجير خلال شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى. جدول بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير مقارنة بسبتمبر الم

رضوى عبد الرازق

أصدرت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الاسكان، نشرتها الدورية حول أسعار مواد البناء، والتي أوضحت استقرت أسعار الزلط والجبس والسن والجير خلال شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى.

جدول بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير مقارنة بسبتمبر الماضى وأكتوبر 2016:

الزلط :

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 26.9 % 0% 67 85 85 م3 مخصوص 5.9% 0 % 118 125 125 م3 فينو

السن

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 80.6% 0% 36 65 65 م3 سن2- مقاس 22

الجبس:

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 19% 0% 693 825 825 طن فاخر للفرم والحليات والمصيص 33.3% 0 % 495 660 660 طن مكلسن للتشغيل

الجير

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 69.9% 0% 1073.5 1824 1824 الطن المطفأ

كما شهدت أسعار السيراميك تباينات سعرية طفيفة خلال أكتوبر، وصلت إلى 3.5% مقارنة بسبتمبر، فيما استقرت أسعار البلاط.

وفيما يلى تغيرات أسعار البلاط والسيراميك:

البلاط :

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 24,5 % 0% 53 66 66 م2 بلاط موازيكو حصوة كرارة مقاس (30*30*3سم ) 20% 0 % 90 108 108 م2 بلاط شطف رخام كرارة مقاس (40*40*4سم ) 17.6% 0% 85 100 100 م2 بلاط شطف رخام بنك مصر (30*30*3سم ) 13.3% 0 % 30 34 34 م2 بلاط اسطح اسمنتى مقارس (25*25*2.5 سم)

السراميك

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 36.6 % 0% 41 56 56 م2 سيراميك حوائط مقاس (25*35سم ) 47.5% 3.5 % 40 59 57 م2 سيراميك ارضيات مقاس (35*35سم ) 36 % 3% 50 68 66 م2 سيراميك ارضيات مقاس (50*50سم )

واستقرت أسعار الرخام والجرانيت خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى، دون حدوث أي تغيرات سعرية.

الرخام :

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 22.4 % 0% 98 120 120 م2 جلالة لايت (ترابيع ) 28.4% 0 % 109 140 140 م2 برلاتو (ترابيع ) 23.5% 0% 81 100 100 م.ط جلالة لايت (درج ) 48.1 % 0 % 81 120 120 م.ط برلاتو (درج

الجرانيت

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 34.6% 0% 260 350 350 م2 احمر اسوان ترابيع 26.9 % 0 % 260 330 330 م2 رمادى ترابيع 33.3 % 0 % 180 240 240 م.ط احمر اسوان درج 25 % 0 % 180 225 225 م.ط رمادى درج

بينما شهدت أسعار العزل تباينات سعرية طفيفية، وصلت إلى 2.8%، وذلك خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى، فيما لم تشهد أسعار الأسقف الجبسية أي تغيرات.

العزل :

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 60.1% 2.4% 123.2 197.2 192.7 اللفة (1*10م) لفائف خيش مقطرن انسجوت خ اقتصادى 76.3% 2.8 % 24 42.3 41.2 م2 عازل للرطوبة ذواساس بيتومينى 135.4% 0% 2.6 6.1 6.1 كجم بيتومين مؤكسد على الساخن 70 /60 42.6 % 0 % 1073.5 1531 1531 م3 الواح عزل حرارى بوليسترين

الاسقف الجبسية

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 21.7% 0% 65.75 80 80 لوح الواح مقاس1.2*3م سمك 12.5مم

وسجلت أسعار الدهانات والمستلزمات الكهربائية استقراراً للشهر الثاني على التوالى.

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 52.6% 0% 3.67 5.6 5.6 كجم معجون بلاستيك داخلى 76.4% 0 % 17.8 31.4 31.4 لتر بلاستيك مط داخلى 68.8% 0% 28 47.25 47.25 لتر بلاستيك نصف لامع داخلى وخارجى 102.7 % 0 % 23.9 48.3 48.3 لتر بلاستيك واجهات 66.8 % 0 % 29 48.4 48.4 لتر لاكيه نصف لامع 53.8 % 0 % 23.9 36.7 36.7 لتر لاكيه لامع ابيض والوان للاسطح الداخلية 27% 0% 2.1 2.7 2.7 كجم دهاناتاسمنتية للواجهات

المستلزمات الكهربائية

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 101.7% 0% 237.9 479.9 479.9 اللفة 100م.ط اسلاك (نحاس معزول 2مم2 ) 100.9% 0 % 334.4 692 692 اللفة100 م.ط اسلاك نحاس معزول 3 مم2 ) 99.3% 0% 1741.6 3470.2 3470.2 اللفة 100م.ط اسلاك نحاس معزل (16مم2 ) 134.7 % 0 % 2865.7 6726 6726 اللفة 100م.ط اسلاك (نحاس معزول 25 مم2 ) 86.8% 0 % 52.8 98.6 98.6 م.ط كابلات (نحاس معزول شعر 4 *10مم2 ) 93.7% 0% 40.6 78.7 78.7 م.ط كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6مم2) 131.3% 0% 768.4 1777.3 1777.3 م.ط كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض (3*185+95 مم2) %21 0% 145 175.5 175.5 اللفة 45 م خراطيم بلاستك بولى ايثلين 16 مم 24.5 % 0.9 % 228 283.8 281.3 اللفة45 م خراطيم بلاستيك بولى ايثلين 23مم 21.2 % 0% 52 63 63 اللفة 20 م خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين 23 مم فلكسبل

من جهة أخرى، استقرت أسعار الاخشاب والارضيات الخشبية خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى.

الأخشاب

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 76.8% 0% 3450 6100 6100 م3 خشب سويدى موسكى فلندى 54.4% 0 % 6800 10500 10500 م3 خشب رزان مبخر رومانى اطوال 44.3% 0% 305 440 440 اللوح 244*122 خشب كونتر مضغوط 16مم 46.9 % 0 % 320 470 470 اللوح 244*122 سم خشب كونتر مضغوط 18 مم 55.6% 0 % 90 140 140 اللوح 244*122 سم خشب ابلاكاج 4 مم

أرضيات خشبية

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 33.3% 0% 120 160 160 م2 الواح قشرة قرو او زان سمك 8 مم

وسجلت أسعار الألومنيوم ارتفاعات طفيفة خلال شهر أكتوبر، فيما استقرت أسعار الزجاج وبدائله.

الألومنيوم

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 39.3% 3.8% 47460 66120 63700 طن فضى مؤكسد 34.5% 3.7 % 50850 68400 65980 طن ملون

الزجاج

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 127.9% 0% 45.2 103 103 م2 شفاف 4مم 80.8 % 0 % 79.1 143 143 م2 شفاف 6مم

بدائل زجاج

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 15.1% 0% 134.2 154.4 154.4 م2 بولى كاربونيت مصمت كريستال 90.5% 0 % 61.4 116.99 117 م2 مفرغ 6 مم خام المانى

وشهدت أسعار المواسير تباينات طفيفة خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر، تراوحت بين الاستقرار الى الارتفاع بمقدار 3%.

مواسير حديد مجلفن

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 102.6% 2.7% 15.82 32.05 31.2 متر طولى مواسير 1/2 سمك 2.5 مم 105.8% 3% 36.33 74.76 72.6 متر طولى مواسير1.5 سمك 2.5 مم

مواسير بولى بروبلين

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 43.7% 0% 8.38 12.04 12.04 متر طولى 20 بار1/2-20مم 54.7% 0 % 47.06 72.81 72.81 متر طولى 20 بار1.5-50مم 17.7% 0% 19.45 22.89 22.89 مترطولى معزولة ضد الشمس 3/4 -25 مم 27.6% 0% 24.31 31.02 31.02 متر طولى مواسير فايبر 20 بار4/3

مواسير بلاستيك

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 57.5% 0% 3.13 4.93 4.93 متر طولى مواسير بلاستيك رمادى 1/2 55.3% 0% 31.57 49.02 49.02 مترطولى مواسير بلاستيك ابيض للصرف 3 59.9% 0% 49.18 78.66 78.66 متر طولى مواسير بلاستيك ابيض للصرف 4

مواسير فخار