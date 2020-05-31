نشرة بالتوصيات الفنية لمحاصيل الأعلاف الخضراء خلال شهر يونيو

ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بالتوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية، مراعاتها خلال شهر يونيو، وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولاً: البرسيم المسقاوي:

يبدأ الحصاد بمجرد انتهاء عملية النضج في الصباح الباكر.

يتم عملية الدراس بمجرد جفاف البرسيم بعد الحصاد.

تتم عملية الغربلة وإجراءات الفحص والإعتماد للمساحات المبلغ عنها من قبل استعداد لتعبئتها وتخزينها للبيع في أغسطس وسبتمبر.

ثانياً: البرسيم الحجازي:

يترك البرسيم الذي تم حشة في شهر مايو في حالة الحصول على بذرة.

ثالثاً: محاصيل العلف الصيفية :

إجراء عمليات العزيق وإعطاء جرعة السماد الأزوتي الموصي بها سابقاً.

أخذ الحشة الأولي لزراعات الصيفي التي تمت في أبريل.

إضافة الجرعة الثانية من السماد الأزوتي عقب الحش.

الحش علي ارتفاع من 7-10سم من سطح التربة في محاصيل العلف الصيفية.

الحش في اللوبيا على ارتفاع 20 سم أي بعد 20 سم من الجذر لضمان استمرار النمو في الحشات التالية.