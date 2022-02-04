نشرة الحصاد رقم 76 لأنشطة الزراعة في الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، “الانفوجراف الأسبوعي” في نسخته رقم 76، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وألقى الإنفوجراف الضوء على ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثالث للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27” التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، وشارك في الاجتماع بمقر مجلس الوزراء وعبر تقنية “الفيديو كونفرانس”: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وممثلو الوزارات والجهات المعنية.

وخلال هذا الاسبوع شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية المقام بالعاصمة السعودية الرياض، كما عقد اجتماع موسع مع وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية المهندس عبدالرحمن الفضل، كما بحث مع المستثمرين العرب والأجانب مجالات الاستثمار الزراعي في مصر، كما أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجراف حول محطات وأبرز نتائج زيارة الوزير .

كما استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس شركة اجروليف الإسبانية للاستثمار الزراعي فرانسيسكو اسكلانت، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء الاستثمار في مجال إنتاج وتصنيع الزيتون، كذلك عقد اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعاً موسعاً بشأن الإستعدادات والتحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف قمة المناخ الـ ٢٧ للتغيرات المناخية الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ وخاصة فى المجال الزراعى، كما التقى الوزير، وعبدالكريم النهير الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة شركات دواجن الوطنية احدى الإستثمارات السعودية في مصر والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لبحث سبل دعم التعاون المشترك لضخ مزيد من الإستثمارات خلال الفترة المقبلة على صعيد مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة.

كما شارك الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع المجلس التنفيذي رقم 53 لـ”المنظمة العربية للتنمية الزراعية”، كما تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإداره المركزية للمحطات البحثية، والدكتور أحمد العكازي مدير المعمل الإقليمي للأغذية والأعلاف، المحطة البحثية ومزرعة الإنتاج الحيوانى التابعة للمعمل المركزي للاغذية والأعلاف بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، والمحطه البحثية جنوب التحرير.

وقام الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس اللجنة التنسيقية للمشروع القومي لتطوير الري والتحول إلى نظم الري الحديث، والدكتور السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي، والدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير الري الحقلي والدكتور جمعة بكير المستشار الفني لوحدة تطوير الري الحقلي، بزيارة إلى محافظة الأقصر لتشجيع المواطنين على التحول إلى نظم الري الحديثة، كما تفقد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، محطات إعداد بذرة القطن التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بسخا في محافظة كفر الشيخ.

كذلك نظم معهد بحوث وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورة تدريبية عملية تحت عنوان: تربية نحل العسل للمبتدئين” خلال الفترة من 31يناير حتى 1فبراير 2022كما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية خلال هذا الاسبوع ندوة خاصة للتعريف بفوائد الزبادي الحيوي، وكيفية تصنيعه بالمنزل.

واعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إعطاء أكثر من 600 جرعة، خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي، وجدري الأغنام للضأن، كما اعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضى استمرار العمل على مدار الساعة خلال فترة الإجازة والعطلات؛ لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، كما تم تنفيذ حملات الازالة في المهد لمحاولات التعدي أو تشوين مواد البناء، كما شاركت الإدارة العامة للثقافة الزراعية، التابعة لقطاع الارشاد الزراعي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته رقم ٥٣، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وحتى ٧ فبراير.

وأعلن مركز البحوث الزراعية أنه تم خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير، تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية لعدد 37 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى فى 15محافظة، أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص أنشطتها في مجال الرعاية والعلاج، خلال شهر يناير 2022، والمتمثلة في إطلاق 53 قافلة بيطرية.

كما استقبل اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة لشئون الطب البيطري ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وفد من المستثمرين بمشروعات غرب النوبارية، وتم تفقد مصنع الأعلاف بالنوبارية، ومحطة التسمين.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.