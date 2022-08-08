نشاط ملحوظ في شحنات القمح الروسية الواردة للقطاعين العام والخاص

كشفت بيانات هيئات الموانئ عن دخول العديد من السفن المحملة بالحبوب من السوق الروسية لصالح القطاع الخاص والقطاع العام ممثلا في هيئة السلع التموينية.

وحسب البيانات فمن المقرر دخول سفينة يوم 12 أغسطس لصالح هيئة السلع التموينية بواقع 63 ألف طن، بينما يتم تفريغ سفينة مماثلة بحمولة 63 ألف طن بميناء دمياط قادمة من روسيا أيضا لصالح الهيئة.

كما تستقبل هيئة ميناء الإسكندرية سفينة أخرى يوم 12 أغسطس الجاري محملة بالقمح الروسي بواقع 63 ألف، بالاضافة شحنة أخرى قادمة من رومانيا بحمولة 63 ألف طن عبر السفينة وادي طيبة من المقرر أن تدخل يوم 10 أغسطس الجاري .

كما تستقبل ميناء الدخيلة السفينة ” أجنيس ” بحمولة 57.7 ألف طن من القمح قادمة من روسيا لصالح هيئة السلع التموينية.

كما استقبلت ميناء الدخيلة سفينة محملة بالقمح الروسي لصالح شركة البستان للمطاحن بحمولة تصل الى 15 ألف طن وجاري تفريغها بدءا من 8 أغسطس الجاري، كما استقبلت شحنة أخرى بواقع 25.4 ألف طن من القمح الروسي أيضا عبر ميناء الإسكندرية لنفس الشركة.

كما استقبلت شركة البستان للمطاحن شحنة من القمح الروسي أيضا بواقع 10 ألآف طن عبر ميناء الدخيلة، وجاري تفريغها حاليا، بالاضافة الى شحنة أخرى عبر ميناء الإسكندرية من القمح الروسي بواقع 23 ألف طن.

يذكر أسعار القمح شهدت اليوم الاثنين 8-8-2022، حالة من الثبات لدى تجار الجملة والمستهلك في السوق المحلي، لليوم الثالث تواليًا، عقب موجة من الارتفاعات، الثلاثاء الماضي، في جميع أنواع الأقماح المستوردة بمقدار 250 جنيه للطن.

وقال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك 4 ملايين طن قمح مخزون استراتيجى بالصوامع.

وذكر أن الدولة نجحت في جلب 660 ألف طن قمح، واستطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي غير مسبوق من القمح حتى فبراير 2023، متابعًا: «نحن على أرض ثابتة ونشتري بحرية تامة في المناقصات، وكل التعاقدات مع القمح وصلت، ما عدا واحدة، كما أن السلع متوفرة وآمنة».

وكان ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بوزارة التموين، أشار إلى أن صوامع الشركة المصرية القابضة وخاصة الصوامع الحديثة تمتاز بمنظومة حديثة في عمليات التخزين للأقماح، لافتًا إلى أنها تبدأ بمجرد استلام القمح وشفط الأتربة وتنقيته من أي شوائب بغربتله.

وأضاف توفيق، في تصريحات صحفية، أنه بعد تنقية القمح تبدأ رحلة التخزين والتي تهدف إلى الحفاظ على قوت الشعب اليومي من محصول القمح بالاعتماد على أحدث الطرق.

وأشار إلى أن القمح المستورد الذي تعتمد عليه مصر يكون بدرجات نظافة معلومة لكل الهيئات والجهات الرقابية، ويكون مسموحًا به ومصرحًا بتداوله واستخدامه للمواطنين، وكذلك الوضع في القمح المحلي.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات الأسبوع في بورصة شيكاغو التجارية.

وثبت سعر القمح الروسي بروتين 12.5%، ليسجل 8350 جنيهًا للطن، كما استقر سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5%، ليسجل 8300 جنيه للطن في السوق المحلي، كما حافظ سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% على قيمته الشرائية، ليسجل 8250 جنيهًا للطن.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح عند بداية تداولات الاثنين ببورصة شيكاغو التجارية، إذ صعد عقد سبتمبر لتداول القمح بمقدار 6.75 سنت، ليصل إلى 782.5 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 0.87%، عن الجلسة السابقة.

وصعدت عقود ديسمبر الآجلة لتداول القمح بمقدار 7 سنتات، لتصل إلى 802.25 سنت لكل بوشل، أي بنسبة 0.88%.