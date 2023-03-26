نشاط ملحوظ في حركة شاحنات البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

تشهد

نشاطا ملحوظا في حركتها الملاحية اليوم الأحد حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن ، وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 998 شاحنة و 50 سيارة، وصول وسفر 1835 راكبا.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 509 شاحنات و43 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع ، 489 شاحنة و7 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر ثلاث سفن وهى عمان ، دليلة والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وأمل كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و314 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى سينا ، آيلة وبريدج بينما تغادر السفينتين آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج