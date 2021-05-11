الإسكندرية

نشاط ملحوظ بحركة الملاحة وتداول البضائع في ميناءي الإسكندرية والدخيلة

بلغ إجمالي البضائع المتداولة 260 ألف طن تقريبا وأعداد الحاويات المتداولة 1667 حاوية.
السيد فؤاد 8:44 م, الثلاثاء, 11 مايو 21 8:44 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

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شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أنه بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 260 ألف طن تقريبا وبلغت  أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1667 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 40 سفينة خلال  الثمانية والأربعون ساعة الماضية.

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أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 37 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة ؛ هذا وقد تم دخول وخروج عدد 14368 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وقد شدد الربان طارق شاهين  رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب. 

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بقلم السيد فؤاد

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