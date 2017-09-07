نشاط مكثف للرئيس في فيتنام

خاص اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع "وين سوان فوك" رئيس وزراء فيتنام، وذلك فى حضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق للرئيس، ومن الجانب الفيتنامى عدد من الوزراء وكبار المسئولين. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الفيتنامى أشاد بنتائج زيارة لرئيس لفيتنام،

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع “وين سوان فوك” رئيس وزراء فيتنام، وذلك فى حضور الوزراء أعضاء الوفد المرافق للرئيس، ومن الجانب الفيتنامى عدد من الوزراء وكبار المسئولين.



وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء الفيتنامى أشاد بنتائج زيارة لرئيس لفيتنام، مشيراً إلى أنه وجه الوزراء والمسئولين بحكومته للبدء الفورى فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات التى أجراها الرئيس، وذلك تأكيداً لاهتمام وحرص الحكومة الفيتنامية على تطوير التعاون مع مصر فى المجالات المختلفة، وخاصة على الصعيدين الاقتصادى والتجارى.



ووجه رئيس الوزراء الفيتنامى الشكر لمصر على الجهود التى تم بذلها لترحيل الرعايا الفيتناميين فى ليبيا إلى بلادهم خلال عام 2011 وعام 2014، مشيراً إلى أن فيتنام تُقدر عالياً ما قامت به مصر لمساعدة أبناء الشعب الفيتنامى.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن سعادته بزيارة فيتنام، مشيراً إلى اهتمام مصر بالتعرف على التجربة الفيتنامية والاستفادة منها فى دفع الاقتصاد والتنمية، مؤكدا أن الجهود التى قامت بها مصر لترحيل العاملين الفيتناميين من ليبيا، تأتى فى إطار سعى مصر للحفاظ على الأرواح البريئة وتفادى سقوط ضحايا جراء الأحداث فى ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب رئيس الوزراء الفيتنامى عن حرص بلاده على تطوير وتعزيز التبادل التجارى بين البلدين ليصل إلى مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى اهتمام فيتنام باستيراد عدد من المنتجات المصرية خاصة منتجات الصناعات الكيماوية والقطن والأدوية.



وأعرب رئيس وزراء فيتنام عن حرص بلاده على تطوير التعاون المشترك فى مجالات مختلفة خاصة الزراعة والنقل والسياحة والتعليم، ووجه فى هذا الصدد الشكر للحكومة المصرية على توفيرها منحاً للطلبة الفيتناميين لدراسة اللغة العربية فى مصر.

و أشار رئيس الوزراء الفيتنامى إلى أن العام المقبل سيواكب ذكرى مرور 55 عاماً على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام، معرباً عن تطلعه لقيام الجانبين بتنظيم فعاليات ثقافية فى البلدين بهذه المناسبة، وهو ما رحب به الرئيس.





كما وجه الرئيس بزيادة المنح المقدمة للطلبة الفيتناميين لدراسة اللغة العربية، بما يساهم فى تطوير العلاقات الثقافية بين مصر وفيتنام.



من ناحية أخرى أعرب الرئيس عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع فيتنام فى عدد من المجالات التى تحظى فيها بخبرة كبيرة، خاصة إنشاء المناطق الصناعية والترسانات البحرية فضلاً عن مجال الاستزراع السمكى.

كما رحب الرئيس بزيادة التبادل التجارى بين البلدين، مشيراً إلى أهمية العمل على معالجة الخلل القائم بالميزان التجارى، ومنوهاً إلى وجود فرصه كبيرة لدفع التعاون بين البلدين سواء على المستوى الحكومى أو على مستوى القطاع الخاص.





وذكر السفير علاء يوسف أن اللقاء تطرق أيضاً إلى فرص تعزيز التعاون بين مصر ودول جنوب شرق آسيا، خاصة بعد توقيع مصر على معاهدة الصداقة والتعاون مع منظمة “الآسيان”، وبما يساهم فى تطوير علاقات مصر بالدول الأعضاء فى المنظمة.





وعقب انتهاء اللقاء، توجه الرئيس إلى مطار هانوى، حيث كان فى توديعه قبيل العودة للقاهرة، عدد من كبار المسئولين الفيتناميين وأعضاء السفارة المصرية.



