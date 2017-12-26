نشاط مكثف بإدارات تمويل التجارة قبل موسم الإجازات

سهير محمد: تشهد إدارات تمويل التجارة والعلاقات الخارجية بالبنوك، نشاطًا ملحوظًا فى عمليات فتح الاعتمادات المستندية، تزامنًا مع قرب موسم إجازات نهاية العام، واحتفالات أعياد الكريسماس، التى يتوقف فيها عمل البنوك المراسلة بالخارج. قال رئيس قطاع العمليات الخارجية وتمويل التجارة…

سهير محمد:

تشهد إدارات تمويل التجارة والعلاقات الخارجية بالبنوك، نشاطًا ملحوظًا فى عمليات فتح الاعتمادات المستندية، تزامنًا مع قرب موسم إجازات نهاية العام، واحتفالات أعياد الكريسماس، التى يتوقف فيها عمل البنوك المراسلة بالخارج.

قال رئيس قطاع العمليات الخارجية وتمويل التجارة بأحد البنوك الخاصة، إن هناك انتعاشة ملحوظة على مستوى عمليات تمويل التجارة الخارجية بالبنوك، بعد توافر موارد النقد الأجنبى، عقب قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع قيمة العملة الأمريكية بشكل كبير، وانتعاش عمليات التصدير، وإيرادات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج.

أكد أن اختفاء قوائم انتظار العملة بعد توافر الدولار، وتراجع استيراد ما يطلق عليها السلع الكمالية، أو الاستفزازية مؤخرا، تأُثرا بالأسعار المرتفعة للعملات الأجنبية.

كان وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، أشار فى مؤتمر صحفى خلال أكتوبر الماضى، إلى أن انخفاض الواردات المصرية إلى 39 مليارًا و880 مليون دولار، فى الأشهر الـ9 الأولى من العام الجارى، مقارنة بـ49 مليارًا و740 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع بلغت %20.

أشار رئيس قطاع العمليات الخارجية إلى أن وجود نشاط فى تمويل التجارة على جانب التصدير عوض التراجع فى الاستيراد ما أدى إلى ارتفاع ربحية البنوك من النشاط.

لفت إلى عدم وجود تغير جوهرى فى خريطة الدول المرتبطة بعلاقات التبادل التجارى مع مصر، وما زالت دول جنوب شرق آسيا، على رأسها السوق الصينية، والأسواق الأوروبية، وبعض الدول العربية ومنطقة الخليج.

أكد أنه مع نهاية العام، عادة ما يكون هناك نشاط أكبر على مستوى الاعتمادات المستندية، ومستندات التحصيل، بسبب إقبال العملاء على إجراء تعاقدات جديدة، قبل بداية العام الجديد، خوفا من حدوث ارتفاعات للأسعار، على مستوى التجار، أوالشركات الحكومية، التى ترتبط ميزانياتهم بنهاية العام المالى فى ديسمبر.

الاعتماد المستندى هو تعهد مكتوب؛ صادر من بنك يسمى (المصدر) بناءً على طلب المشترى (مقدم الطلب أو الأمر) لصالح البائع (المستفيد)، ويلتزم البنك بموجبه الوفاء فى حدود مبلغ محدد، خلال فترة معينة، متى قدم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد.

قال سامح غراب، رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنوك عادة ما تشهد نشاطًا أكبر قبل نهاية العام، على مستوى الاعتمادات المستندية، أو مستندات التحصيل كأدوات لتمويل عمليات التجارة الخارجية.

أوضح غراب أن هناك نشاطًا كبيرًا فى استيراد المواد الخام، والآلات، والمعدات، ومستلزمات الإنتاج، وخطوط الإنتاج، تخوفا من ارتفاع أسعار متوقع خلال العام الجديد.

أكد أن هناك نشاطًا كبيرًا على مستوى الأنشطة المرتبطة بعمليات التصدير، بعد ارتفاع سعر الدولار عقب قرار تحرير سعر الصرف، حين أدى إلى تراجع استيراد السلع بغرض الإتجار، على رأسها سلع الرفاهية والكماليات، والاتجاه صوب التصنيع المحلى، فى إطار خطة الدولة لإحلال الواردات.

أوضح أن هناك تراجعًا ملحوظًا فى استيراد سلع مثل الشيكولاتة، والبسكويت، والملابس الجاهزة، والأحذية والأجهزة الكهربائية، لا سيما التكييفات.

أكد أن النشاط التصديرى الأكبر يتوجه صوب الدول العربية والأفريقية بشكل أساسى.

أشار غراب إلى أن هناك إقبالًا من العملاء على فتح تحصيلات مستندية للإسراع فى استيراد بعض السلع، لا سيما التى تتعلق بالإنتاج قبل بدء العام الجديد، تخوفا من موجة ارتفاع الأسعار عالميا، مع توقعات ارتفاع سعر برميل البترول من جديد.

أوضح محمد بيومى، مسئول بإدارة الاعتمادات المستندية بأحد البنوك العامة، أن هناك نشاطًا ملحوظًا على مستوى عمليات تمويل التجارة خلال الفترة الماضية وتتزايد قبل نهاية العام.

أشار إلى أنه أصبح هناك سرعة أكبر فى البنوك على مستوى إجراءات التحصيلات المستندية، التى باتت تستغرق أقل من 48 ساعة، ويفضلها العملاء مقارنة بفتح الاعتمادات المستندية التى تستغرق المزيد من الوقت، ويتوقف على الشروط التى يضعها العملاء والبنوك طرفى العملية الاستيرادية.

أكد أن هناك تراجعًا ملحوظًا على مستوى استيراد السلع الكمالية والاستفزازية، حين استمر استيراد السلع الأساسية، والإستراتيجية، والمواد الخام، وخطوط الإنتاج، عند معدلاتها، موضحًا أن النشاط الأكبر لاستيراد السلع الغذائية يكون خلال يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر، وموسم شهر رمضان، حين أن هناك استمرارية فى استيراد الزيت والسكر والأدوية، تزيد حسب احتياجات السوق، مشيراً إلى أن نهاية العام يرتبط بإقبال العملاء على الانتهاء من التعاقدات القديمة وبدء تعاقدات جديدة.

