نشاط للرياح وارتفاع في الحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى يوم الأحد المقبل

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنبؤاً بشأن حالة الطقس خلال الفترة من يوم الأربعاء وحتى يوم الأحد المقبل 21 مارس.

وتتوقع الأرصاد الجوية، حدوث ارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم من 6 إلى 8 درجات خلال يومى السبت والأحد المقبلين.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة وهي كالآتي:

يوم الأربعاء

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.

يوم الخميس

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

يوم الجمعة

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة والطقس

يوم السبت

ارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 6 إلى 8 درجات مئوية.

يسود طقس حار نهارًا بارد ليلا.

يوم الأحد

ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 6 إلى 8 درجات مئوية.

يسود طقس حار نهارًا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم الإثنين، أجواء دافئة نهارًا، باردة ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 20%.

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدلة نهارًا، مائلة للدفء على السواحل الشرقية، باردة ليلا والرياح معتدلة.

ويسود جنوب سيناء طقس حار نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، فيما يكون دافئا على الشمال باردا ليلا، والرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.