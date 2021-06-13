نشاط للرياح محملة بالأتربة على الجنوب.. «الأرصاد»: تراجع درجات الحرارة غدا الإثنين في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة غدا الإثنين على مختلف المدن والأنحاء المصرية، إذ تسجل في القاهرة 33 للعظمي و20 للصغري، والإسكندرية 28 للعظمي و20 للصغري، وطنطا 3 للعظمي و21 للصغري، مع اضطراب حالة البحر الأحمر وارتفاع الأمواج إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا الإثنين تسجل في شرم الشيخ 39 للعظمي و27 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و27 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و26 للصغري، والطور 36 للعظمي و24 للصغري، وطابا 37 للعظمي و23 للصغري.

الطقس فى القاهرة غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن القاهرة الكبري والوجه البحري يسودها طقس حار نهارا ولطيف ليلا، وطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ولطيف ليلا، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا ومعتدل ليلا.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن تشهد غدا جنوب سيناء وجنوب البلاد نشاطا لحركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة بسرعة 20 الى 22 عقدة، فيما تبلغ سرعة الرياح على القاهرة 14 عقدة والسواحل الشمالية 13 عقدة.

درجات الحرارة غدا فى بورسعيد

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا تسجل في بورسعيد 28 للعظمي و21 للصغري، والسويس 34 للعظمي و24 للصغري، ومطروح 26 للعظمي و20 للصغري، والسلوم 27 للعظمي و19 للصغري، والإسماعيلية 34 للعظمي و23 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا في المنصورة إلى 32 للعظمي و21 للصغري، والعريش 29 للعظمي و22 للصغري، ورفح 29 للعظمي و22 للصغري، ورأس سدر 37 للعظمي و23 للصغري، ونويبع 36 للعظمي و26 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى الصعيد

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الصعيد تسجل في الفيوم 34 للعظمي و23 للصغري، وبني سويف 34 للعظمي و23 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و24 للصغري، وأسيوط 36 للعظمي و25 للصغري، وسوهاج 35 للعظمي و25 للصغري، وقنا 38 للعظمي و25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة في أسوان إلى 41 للعظمي و27 للصغري، والأقصر 40 للعظمي و27 للصغري، وإدفو 40 للعظمي و27 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل نسبة الرطوبة غدا الإثنين في القاهرة 75 للعظمي و25 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و40 للصغري، وشمال الصعيد 30 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 25 للعظمي و15 للصغري.